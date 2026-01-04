Безугла назвала кандидатуру на посаду нового керівника СБУ замість Малюка

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що на посаду голови СБУ розглядають кандидатуру чинного заступника очільника відомства Олександра Поклада. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Олександр Поклад. Фото з відкритих джерел

Мар'яна Безугла повідомила, що Олександр Поклад може стати новим керівником СБУ замість Василя Малюка.

"Олександра Поклада розглядають на голову СБУ", — пише Безугла.

Раніше подібну інформацію озвучував і депутат Ярослав Железняк. Однак він наголошував, що остаточного підтвердження щодо заміни Василя Малюка наразі немає. За його словами, Малюку можуть запропонувати іншу посаду, яка, ймовірно, означатиме його пониження. За його словами, таке рішення було б "трохи дивним".

Інформація про можливість звільнення Малюка з СБУ викликала критичну реакцію військових, які публічно виступили проти його звільнення. Наприклад, командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що такі рішення можуть негативно вплинути на стабільність у секторі безпеки. Президент Володимир Зеленський, реагуючи на критику, наголосив, що кадрові рішення ухвалюватиме виключно з огляду на державні інтереси.

Олександр Поклад — генерал-майор СБУ, заступник голови Служби безпеки з серпня 2023 року. До цього він очолював Департамент контррозвідки, керував резонансними спецопераціями проти агентів російських спецслужб і у 2025 році отримав звання Героя України. Він також входив до складу української делегації на переговорах із Росією у Стамбулі.

