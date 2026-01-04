Безуглая назвала кандидатуру на должность нового руководителя СБУ вместо Малюка

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что на должность главы СБУ рассматривают кандидатуру действующего заместителя главы ведомства Александра Поклада. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Александр Поклад. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая сообщила, что Александр Поклад может стать новым руководителем СБУ вместо Василия Малюка.

"Александра Поклада рассматривают на главу СБУ", — пишет Безуглая.

Ранее подобную информацию озвучивал и депутат Ярослав Железняк. Однако он подчеркивал, что окончательного подтверждения замены Василия Малюка пока нет. По его словам, Малюку могут предложить другую должность, которая, вероятно, будет означать его понижение. По его словам, такое решение было бы "чуть странным".

Информация о возможности увольнения Малюка из СБУ вызвала критическую реакцию военных, публично выступивших против его увольнения. Например, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый заявил, что такие решения могут негативно повлиять на стабильность в секторе безопасности. Президент Владимир Зеленский, реагируя на критику, подчеркнул, что кадровые решения будут приниматься исключительно с учетом государственных интересов.

Александр Поклад – генерал-майор СБУ, заместитель председателя Службы безопасности с августа 2023 года. До этого он возглавлял Департамент контрразведки, руководил резонансными спецоперациями против агентов российских спецслужб и в 2025 году получил звание Героя Украины. Он также входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле.

