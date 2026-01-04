logo_ukra

BTC/USD

91265

ETH/USD

3139.52

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика Яким кадровим змінам в Україні Кремль буде радіти
commentss НОВИНИ Всі новини

Яким кадровим змінам в Україні Кремль буде радіти

У Кремлі радітимуть у разі звільнення Малюка — застереження з українських владних кіл

4 січня 2026, 15:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У владних колах України вважають, що можливе усунення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України суттєво послабить здатність держави до самозахисту. За оцінками співрозмовників, такі кадрові кроки можуть стати серйозним ударом по безпековому потенціалу країни.

Яким кадровим змінам в Україні Кремль буде радіти

Реакція росіян на можливе звільнення Малюка

За наявною інформацією, спроби змінити керівництво СБУ дійсно обговорюються, однак остаточних рішень наразі не ухвалено. Водночас наголошується, що Малюк залишається на своїй посаді, а результати роботи служби є прямим підтвердженням його ефективності.                                  

У силовому блоці підкреслюють, що саме за керівництва Малюка СБУ перетворилася на дієву сучасну спецслужбу, здатну проводити складні й нестандартні операції. Ці дії, за словами джерел, не лише завдають прямої шкоди ворогу, а й посилюють позиції України на міжнародному рівні та в потенційних переговорах.

Окремо зазначається, що у разі відставки Малюка російське керівництво сприйме це як стратегічний подарунок. У таких умовах у Москві, за словами співрозмовників, відкрито радітимуть такому рішенню.

Нагадаємо, Малюк очолює Службу безпеки України з 2023 року. За цей час він координував низку резонансних спецоперацій, зокрема удари безпілотниками по ключових військових об’єктах РФ, включно зі стратегічною авіацією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Минулої доби державний кордон України з країнами Європейського Союзу та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 104 тисячі осіб. Разом із цим кордон перетнули близько 18 тисяч транспортних засобів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/zelenskyy-plans-remove-another-top-spy-sbu-malyuk-state-reshuffle/
Теги:

Новини

Всі новини