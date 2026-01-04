Яким кадровим змінам в Україні Кремль буде радіти

У владних колах України вважають, що можливе усунення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України суттєво послабить здатність держави до самозахисту. За оцінками співрозмовників, такі кадрові кроки можуть стати серйозним ударом по безпековому потенціалу країни.

Реакція росіян на можливе звільнення Малюка

За наявною інформацією, спроби змінити керівництво СБУ дійсно обговорюються, однак остаточних рішень наразі не ухвалено. Водночас наголошується, що Малюк залишається на своїй посаді, а результати роботи служби є прямим підтвердженням його ефективності.

У силовому блоці підкреслюють, що саме за керівництва Малюка СБУ перетворилася на дієву сучасну спецслужбу, здатну проводити складні й нестандартні операції. Ці дії, за словами джерел, не лише завдають прямої шкоди ворогу, а й посилюють позиції України на міжнародному рівні та в потенційних переговорах.

Окремо зазначається, що у разі відставки Малюка російське керівництво сприйме це як стратегічний подарунок. У таких умовах у Москві, за словами співрозмовників, відкрито радітимуть такому рішенню.

Нагадаємо, Малюк очолює Службу безпеки України з 2023 року. За цей час він координував низку резонансних спецоперацій, зокрема удари безпілотниками по ключових військових об’єктах РФ, включно зі стратегічною авіацією.

