Знову глобальні перестановки у владі: нардеп прогнозує звільнення Андрія Сибіги
Знову глобальні перестановки у владі: нардеп прогнозує звільнення Андрія Сибіги

Сибігу можуть звільнити з поста міністра – нардеп

17 грудня 2025, 18:19
Андрія Сибігу можуть звільнити з посади міністра закордонних справ України та призначити послом у Польщі. Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Знову глобальні перестановки у владі: нардеп прогнозує звільнення Андрія Сибіги

Знову глобальні перестановки у владі: нардеп прогнозує звільнення Андрія Сибіги

"Сибіга їде послом в Польщу. Агреман вже підготовлений (або навіть відправлений).

Наймовірнішою заміною Сибігі на посту міністра буде Сергій Кислиця", – написав нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що про те, що міністра закордонних справ України Андрія Сибігу невдовзі відправлять у відставку, раніше написав у Facebook голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. 

За його словами, кандидатуру нового міністра можуть внести до парламенту разом із претендентами на посади очільників міністерств юстиції та економіки. 

"Можливо, навіть наступного тижня. Прізвище — це, звичайно, "секрет Полішинеля" — Сергій Кислиця", — зазначив політолог. За інформацією Шлінчака, Сибіга нібито має намір стати послом України в Польщі. Для цього, за словами експерта, "оформили агреман".

Шлінчак також зазначив, що посол України в США Ольга Стефанішина ще не вручила вірчі грамоти. Це, за його словами, свідчить про, що її також можуть замінити.  Окрім того, голова правління Інституту світової політики не виключає зміну структури Офісу президента.

"Він може стати "Кабінетом президента", де суспільству буде презентовано модель "колективного Єрмака", — додав Шлінчак.

Заяви політолога прокоментував радник президента Дмитро Литвин. За його словами, у Шлінчака "не може бути реальної інформації про кадрові наміри, у нього немає джерела". Представник ОП наголосив, що нині немає планів звільняти Андрія Сибігу. А у Стефанішиної в Америці "все нормально".



