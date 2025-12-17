logo

Снова глобальные перестановки во власти: нардеп прогнозирует увольнение Андрея Сибиги
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова глобальные перестановки во власти: нардеп прогнозирует увольнение Андрея Сибиги

Сибигу могут уволить с поста министра – нардеп

17 декабря 2025, 18:19
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Андрея Сибигу могут уволить с должности министра иностранных дел Украины и назначить послом в Польше. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Сибига едет послом в Польшу. Агреман уже подготовлен (или даже отправлен).

Более вероятной заменой Сибиги на посту министра будет Сергей Кислица", — написал нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что о том, что министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу вскоре отправят в отставку, ранее написал в Facebook председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

По его словам, кандидатуру нового министра могут внести в парламент вместе с претендентами на должности глав министерств юстиции и экономики.

"Возможно, даже на следующей неделе. Фамилия — это, конечно, "секрет Полишинеля" — Сергей Кислица", — отметил политолог. По информации Шлинчака, Сибига намерен стать послом Украины в Польше. Для этого, по словам эксперта, "оформили агреман".

Шлинчак также отметил, что посол Украины в США Ольга Стефанишина еще не вручила верительные грамоты. Это, по его словам, свидетельствует о том, что ее также могут заменить. Кроме того, председатель правления Института мировой политики не исключает изменения структуры Офиса президента.

"Он может стать "Кабинетом президента", где обществу будет презентована модель "коллективного Ермака", — добавил Шлинчак.

Заявления политолога прокомментировал советник президента Дмитрий Литвин. По его словам, у Шлинчака "не может быть реальной информации о кадровых намерениях, у него нет источника". Представитель ОП подчеркнул, что сейчас нет планов увольнять Андрея Сибигу. А у Стефанишиной в Америке "все нормально".



