Зміну уряду затіяли лише, щоб прибрати одного міністра: про кого йдеться

Вже можна констатувати, що новим прем'єром буде обрано Сергія Корецького. На чолі МЗС залишиться Сибіга. МінРесурсів розділяють на МінЕкономіки та МінАгро. МінВідновлення розділяють на МінРегіонів та МінІнфраструктури. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Кабмін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, що по Федорову поки немає рішення, можливо буде ввечері. Швидше за все президент запропонує його залишити, а там депутати голосуванням вирішать.

"Ймовірно не призначать, бо зараз йде лобізм системи, щоб збити Федорова з посади і поставити знову лояльного, хто не заважатиме корупційним схемам. Під "Система" мається на увазі люди з ВР, ОПК та генеральського клану, особливо активні останні, бо Федоров просив президента звільнити Сирського і всю його команду та призначити головкомом Білецького або Гнатова і їх команди", – зазначив експерт.

Він прогнозує, що точно на своїй посаді залишаться Марченко (Мінфін), Ляшко (МОЗ), Шмигаль (Міненерго) та Клименко (МВС, але може перейти на МО, якщо не призначать Федорова, сам Федоров тоді може повернутися у Мінцифри). Голосувати планують уже завтра.

"Загалом зміни знову чисто косметичні і, дуже схоже, що мають на меті просто замінити Федорова, бо просте його звільнення викликало би набагато більше запитань і обурення, а так замаскували під "оновлення Уряду". Вчергове туда-сюда розділяють чи об'єднують деякі міністерства... Абсолютно хаотично-корумповані пересування ліжок, жодної системності у діях... Зеленський – крутий президент і досить непогана людина, але абсолютний нуль по кадровій політиці та загалом по внутрішній політиці", – зазначив аналітик.

Експерт підсумовує, він би дуже радив президенту перестати займатися кадрами, передати це Буданову (ОП) і Федорову (його зробити прем'єром), у них це виходить значно краще, але ж цього не буде.

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