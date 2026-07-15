Смену правительства затеяли только, чтобы убрать одного министра: о ком идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Уже можно констатировать, что новым премьером будет избран Сергей Корецкий. Во главе МИД останется Сибига. Минресурсов разделяют на Минэкономики и МинАгро. МинВосстановление разделяют на Минрегионов и Мининфраструктуры. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Кабмин. Фото: из открытых источников
Эксперт рассказывает, что по Федорову пока нет решения, возможно, будет вечером. Скорее всего, президент предложит его оставить, а там депутаты голосованием решат.
Он прогнозирует, что точно в своей должности останутся Марченко (Минфин), Ляшко (МЗ), Шмигаль (Минэнерго) и Клименко (МВД, но может перейти на МО, если не назначат Федорова, сам Федоров тогда может вернуться в Минцифры). Голосовать планируется уже завтра.
Эксперт подытоживает, он бы очень советовал президенту перестать заниматься кадрами, передать это Буданову (ОП) и Федорову (его сделать премьером), у них это получается значительно лучше, но этого не будет.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины анонсировал изменения в правительстве и отставку руководителя Кабмина Юлии Свириденко. Сама она уже подтвердила намерение покинуть пост. Между тем, в сети и СМИ уже активно обсуждают преемников Свириденко. Главным претендентом на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. О чем идет речь и почему такая внезапная отставка? Что изменится в стране после переформатирования Кабмина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.