Смену правительства затеяли только, чтобы убрать одного министра: о ком идет речь

Уже можно констатировать, что новым премьером будет избран Сергей Корецкий. Во главе МИД останется Сибига. Минресурсов разделяют на Минэкономики и МинАгро. МинВосстановление разделяют на Минрегионов и Мининфраструктуры. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что по Федорову пока нет решения, возможно, будет вечером. Скорее всего, президент предложит его оставить, а там депутаты голосованием решат.

"Вероятно не назначат, потому что сейчас идет лоббизм системы, чтобы сбить Федорова с должности и поставить снова лояльного, кто не будет мешать коррупционным схемам. Под "Системой" подразумеваются люди из ВР, ОПК и генеральского клана, особенно активные последние, потому что Федоров просил президента уволить Сырского и всю его команду и назначить главкомом Белецкого или Гнатова и их команды", – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что точно в своей должности останутся Марченко (Минфин), Ляшко (МЗ), Шмигаль (Минэнерго) и Клименко (МВД, но может перейти на МО, если не назначат Федорова, сам Федоров тогда может вернуться в Минцифры). Голосовать планируется уже завтра.

"В целом изменения снова чисто косметические и, очень похоже, цель просто заменить Федорова, потому что простое его увольнение вызвало бы гораздо больше вопросов и возмущения, а так замаскировали под "обновление Правительства". В очередной раз туда-сюда разделяют или объединяют некоторые министерства... Абсолютно хаотично-коррумпированные передвижения кроватей, никакой системности в действиях... Зеленский — крутой президент и довольно неплохой человек, но абсолютный ноль по кадровой политике и вообще по внутренней политике", — отметил он.

Эксперт подытоживает, он бы очень советовал президенту перестать заниматься кадрами, передать это Буданову (ОП) и Федорову (его сделать премьером), у них это получается значительно лучше, но этого не будет.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины анонсировал изменения в правительстве и отставку руководителя Кабмина Юлии Свириденко. Сама она уже подтвердила намерение покинуть пост. Между тем, в сети и СМИ уже активно обсуждают преемников Свириденко. Главным претендентом на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. О чем идет речь и почему такая внезапная отставка? Что изменится в стране после переформатирования Кабмина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



