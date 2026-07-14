Який головний піар-хід будуть просувати під нового премʼєра: що дасть зміна уряду

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Кравцев Сергей
Новий уряд який може зʼявитися вже цього тижня обговорюється виключно з точки зору прізвищ, а от, що стане наповненням цього уряду не розуміє взагалі ніхто. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Сергій Корецький. Фото: із відкритих джерел
Експерт зазначив, що кілька тижнів тому він писав про реіндустріалізацію, про яку всі говорять, але ніхто за неї не відповідає і ніхто не знає, як і куди вона буде рухатися. Зараз, схоже, ми маємо всі шанси вчергове сказати про неї і потім просто її загубити.
За його словами, дорога електроенергія, квоти ЄС, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), тарифи УЗ – це той набір проблем, який прискорює деіндустріалізацію краіни. Експерт вважає, що у нас має бути хтось відповідальний за питання промисловості і реіндустріалізаціі. Натомість, все, що ми чуємо зараз про новий уряд – це якраз відсутність такої людини і такого органу.
Вадим Денисенко наголошує, що він у жодному разі не закликає відродити мінпром, хоча це не найгірша ідея, але як мінімум ця тема має бути представлена чи то віце-премʼєром чи то якимось міністром, які мають виробляти відповідні політики.
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