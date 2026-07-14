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Який головний піар-хід будуть просувати під нового премʼєра: що дасть зміна уряду

Наразі все зводиться лише до того, що країна має ефективно підготуватися до проходження опалювального сезону

14 липня 2026, 10:36
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Кравцев Сергей

Новий уряд який може зʼявитися вже цього тижня обговорюється виключно з точки зору прізвищ, а от, що стане наповненням цього уряду не розуміє взагалі ніхто. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Який головний піар-хід будуть просувати під нового премʼєра: що дасть зміна уряду

Сергій Корецький. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, що кілька тижнів тому він писав про  реіндустріалізацію, про яку всі говорять, але ніхто за неї не відповідає і ніхто не знає, як і куди вона буде рухатися. Зараз, схоже, ми маємо всі шанси вчергове сказати про неї і потім просто її загубити. 

"Більше того, схоже на те, що головний піар-хід, який будуть просувати під нового премʼєра – це те, що він сильний менеджер, який допоможе країні легше пройти зиму. І це, справді, можна "продати" суспільству, але при цьому, я дуже боюся, що ми не почуємо дискусії премʼєра з виробничниками. І розмова ця має бути не лише про входження в зиму", – зазначив політолог. 

За його словами, дорога електроенергія, квоти ЄС, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), тарифи УЗ – це той набір проблем, який прискорює деіндустріалізацію краіни. Експерт вважає, що у нас має бути хтось відповідальний за питання промисловості і реіндустріалізаціі. Натомість, все, що ми чуємо зараз про новий уряд – це якраз відсутність такої людини і такого органу. 

Вадим Денисенко наголошує, що він у жодному разі не закликає відродити мінпром, хоча це не найгірша ідея, але як мінімум ця тема має бути представлена чи то віце-премʼєром чи то якимось міністром, які мають виробляти відповідні політики. 

"Ну це ж абсурд, коли всі з найвищих трибун говорять про нові виробництва, а цим питанням розрізнено опікуються кілька не найсильніших департаментів в різних міністерств. ВПК є безумовним пріоритетом зараз, але нам потрібно розвивати і інші галузі, бо без них, сам ВПК не зможе тягнути економіку. Як би там не було, зараз ми маємо можливість, як мінімум визначити відповідального за промисловість. Будемо сподіватися, що це питання зрушиться з мертвої точки", – висловився експерт.

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