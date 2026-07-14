Какой главный пиар-ход будут продвигать под нового премьера: что даст смена правительства

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Кравцев Сергей
Новое правительство, которое может появиться уже на этой неделе, обсуждается исключительно с точки зрения фамилий, а вот что станет наполнением этого правительства не понимает вообще никто. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что несколько недель назад он писал о реиндустриализации, о которой все говорят, но никто за нее не отвечает и никто не знает, как и куда она будет двигаться. Сейчас, похоже, мы имеем все шансы в очередной раз сказать о ней и потом просто ее потерять.
По его словам, дорогостоящая электроэнергия, квоты ЕС, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), тарифы УЗ – это тот набор проблем, который ускоряет деиндустриализацию страны. Эксперт считает, что у нас должен быть кто-то ответственный за вопросы промышленности и реиндустриализации. Однако все, что мы слышим сейчас о новом правительстве – это как раз отсутствие такого человека и такого органа.
Вадим Денисенко отмечает, что он ни в коем случае не призывает возродить минпром, хотя это не самая плохая идея, но как минимум эта тема должна быть представлена будь то вице-премьером или каким-то министром, который должен вырабатывать соответствующие политики.
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