Які будинки в Україні більше не будуть відключати від електроенергії: заява Шмигаля

Кравцев Сергей
Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури і не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. Про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.
Відключення світла. Фото: із відкритих джерел
Посадовець розповів, що уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.
