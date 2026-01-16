Які будинки в Україні більше не будуть відключати від електроенергії: заява Шмигаля

Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури і не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. Про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Посадовець розповів, що уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

"Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відноситися відповідно (до критичної інфраструктури – ред.), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури також", — зазначив Шмигаль.

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив в ефірі телеканалу "Київ 24", що Росія змінила стратегію ударів по українській енергетиці. Ворог тепер чекає, доки енергетики замінять обладнання на атакованих енергетичних об'єктах, щоб зруйнувати їх знову.

"Поведінка ворога зрозуміла: йде удар по енергосистемі, потім він чекає, коли частково відновиться подача електроенергії та тепла. І лише коли відновлення відбувається, йде удар по енергосистемі, щоб завдати максимальних збитків. Ворог чекає, коли наші енергетики замінять обладнання, щоб зруйнувати його знову", — зазначив експерт.



