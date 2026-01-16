logo

Какие дома в Украине больше не будут отключать от электроэнергии: заявление Шмыгаля
НОВОСТИ

Какие дома в Украине больше не будут отключать от электроэнергии: заявление Шмыгаля

Денис Шмигаль уверяет, что дома с электроотоплением не будут отключаться, но есть исключение

16 января 2026, 12:32
Автор:
Кравцев Сергей

Дома с электроотоплением отнесут к критической инфраструктуре и не будут отключаться. Однако и их могут обесточить при аварийных отключениях. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Какие дома в Украине больше не будут отключать от электроэнергии: заявление Шмыгаля

Отключение света. Фото: из открытых источников

Чиновник рассказал, что правительство и штаб по ликвидации последствий вражеских обстрелов приняли и протокольно оформили все решения об отнесении домов с электроотоплением в критическую инфраструктуру.

"Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут уже относиться соответственно (к критической инфраструктуре – ред.), и не будут исключаться, за исключением очевидно аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры также", — отметил Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина снабжена топливом, запасов более чем на 20 дней. Цены остаются рыночными. Соответствующее заявление во время вопроса правительству сделал вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Также издание "Комментарии" сообщало — директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил в эфире телеканала "Киев 24", что Россия изменила стратегию ударов по украинской энергетике. Враг теперь ждет, пока энергетики заменят оборудование на атакуемых энергетических объектах, чтобы разрушить их снова.

"Поведение врага понятно: идет удар по энергосистеме, потом он ждет, когда частично возобновится подача электроэнергии и тепла. И только когда восстановление происходит, идет удар по энергосистеме, чтобы нанести максимальный ущерб. Враг ждет, когда наши энергетики заменят оборудование, чтобы разрушить его снова", — отметил эксперт.




