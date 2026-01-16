Какие дома в Украине больше не будут отключать от электроэнергии: заявление Шмыгаля

Рубрики
Кравцев Сергей
Дома с электроотоплением отнесут к критической инфраструктуре и не будут отключаться. Однако и их могут обесточить при аварийных отключениях. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Чиновник рассказал, что правительство и штаб по ликвидации последствий вражеских обстрелов приняли и протокольно оформили все решения об отнесении домов с электроотоплением в критическую инфраструктуру.
