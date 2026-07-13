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У Раді налаштовані категорично: що вимагають від Кабміну

Народний депутат Тищенко наголосив на необхідності звіту українського уряду

13 липня 2026, 17:59
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Кречмаровская Наталия

На Кабінет міністрів України чекає велике перезавантаження. Президент України Володимир Зеленський заявив про нові призначення, які необхідні через зміну політичної стратегії України. 

У Раді налаштовані категорично: що вимагають від Кабміну

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко зауважив, що до чинних міністрів є багато питань. І не тільки до них. Політик наголосив, що уряду не вдасться піти у відставку без звіту, адже дехто з них не зможе потім знову потрапити у міністерські крісла. Політик розповів, що на його думку призвело до проблем з мобілізацією та протистоянь цивільних та ТЦК. 

“Бачу тут тотальний провал тих посадовців, які відповідальні за комунікацію та роботу з регіональною владою. Окрім того, ми досі не побачили конкретних, дієвих пропозицій щодо реформи мобілізації від міністра оборони”, — зазначив народний депутат. 

Він нагадав, що уже цього тижня Кабінет міністрів, який іде у відставку, буде звітувати перед депутатами парламенту про результати своєї роботи. 

“Дуже сподіваюся, що з трибуни нам презентують не лише кількість відвіданих міжнародних форумів і не статистику написаних постів у фейсбуці. Парламент хоче почути чіткі відповіді на критичні питання”, — зауважив парламентар. 

За словами політика, серед пріоритетних питань, щодо яких потрібно отримати звіт урядовців, — підготовка до нового опалювального сезону. Народний депутат переконаний, потрібно заслухати, у якому стані генерація та захист енергооб'єктів після системних ударів. Також, наголосив він, потрібні звіти про фортифікації. А також — чи є реальні напрацювання реформи ТЦК, яка вже давно перезріла.

“На уряд чекає серйозна розмова, тому що питань до його роботи дуже багато. І піти без звітів — гарна спроба, але не вдасться. Дуже сподіваюся, що ми нарешті отримаємо чіткі відповіді на багато незручних питань. Інакше, боюсь, деякі міністри просто не отримають підтримки парламенту для свого перепризначення в новий Кабмін”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами нардепа Разумкова, зміна уряду не вплине на країну.




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Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/4169
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