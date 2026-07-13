У Раді налаштовані категорично: що вимагають від Кабміну

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На Кабінет міністрів України чекає велике перезавантаження. Президент України Володимир Зеленський заявив про нові призначення, які необхідні через зміну політичної стратегії України.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Микола Тищенко зауважив, що до чинних міністрів є багато питань. І не тільки до них. Політик наголосив, що уряду не вдасться піти у відставку без звіту, адже дехто з них не зможе потім знову потрапити у міністерські крісла. Політик розповів, що на його думку призвело до проблем з мобілізацією та протистоянь цивільних та ТЦК.
Він нагадав, що уже цього тижня Кабінет міністрів, який іде у відставку, буде звітувати перед депутатами парламенту про результати своєї роботи.
За словами політика, серед пріоритетних питань, щодо яких потрібно отримати звіт урядовців, — підготовка до нового опалювального сезону. Народний депутат переконаний, потрібно заслухати, у якому стані генерація та захист енергооб'єктів після системних ударів. Також, наголосив він, потрібні звіти про фортифікації. А також — чи є реальні напрацювання реформи ТЦК, яка вже давно перезріла.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами нардепа Разумкова, зміна уряду не вплине на країну.