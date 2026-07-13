У Раді налаштовані категорично: що вимагають від Кабміну

На Кабінет міністрів України чекає велике перезавантаження. Президент України Володимир Зеленський заявив про нові призначення, які необхідні через зміну політичної стратегії України.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко зауважив, що до чинних міністрів є багато питань. І не тільки до них. Політик наголосив, що уряду не вдасться піти у відставку без звіту, адже дехто з них не зможе потім знову потрапити у міністерські крісла. Політик розповів, що на його думку призвело до проблем з мобілізацією та протистоянь цивільних та ТЦК.

“Бачу тут тотальний провал тих посадовців, які відповідальні за комунікацію та роботу з регіональною владою. Окрім того, ми досі не побачили конкретних, дієвих пропозицій щодо реформи мобілізації від міністра оборони”, — зазначив народний депутат.

Він нагадав, що уже цього тижня Кабінет міністрів, який іде у відставку, буде звітувати перед депутатами парламенту про результати своєї роботи.

“Дуже сподіваюся, що з трибуни нам презентують не лише кількість відвіданих міжнародних форумів і не статистику написаних постів у фейсбуці. Парламент хоче почути чіткі відповіді на критичні питання”, — зауважив парламентар.

За словами політика, серед пріоритетних питань, щодо яких потрібно отримати звіт урядовців, — підготовка до нового опалювального сезону. Народний депутат переконаний, потрібно заслухати, у якому стані генерація та захист енергооб'єктів після системних ударів. Також, наголосив він, потрібні звіти про фортифікації. А також — чи є реальні напрацювання реформи ТЦК, яка вже давно перезріла.

“На уряд чекає серйозна розмова, тому що питань до його роботи дуже багато. І піти без звітів — гарна спроба, але не вдасться. Дуже сподіваюся, що ми нарешті отримаємо чіткі відповіді на багато незручних питань. Інакше, боюсь, деякі міністри просто не отримають підтримки парламенту для свого перепризначення в новий Кабмін”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами нардепа Разумкова, зміна уряду не вплине на країну.



