В Раде настроены категорически: что требуют от Кабмина

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Кречмаровская Наталия
Кабинет министров Украины ждет большая перезагрузка. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых назначениях, необходимых из-за изменения политической стратегии Украины.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Николай Тищенко отметил, что у действующих министров есть много вопросов. И не только к ним. Политик подчеркнул, что правительству не удастся уйти в отставку без отчета, ведь некоторые из них не смогут потом снова попасть в министерские кресла. Политик рассказал, что, по его мнению, привело к проблемам с мобилизацией и противостояниям гражданских и ТЦК.
Он напомнил, что уже на этой неделе уходящий в отставку Кабинет министров будет отчитываться перед депутатами парламента о результатах своей работы.
По словам политика, среди приоритетных вопросов, по которым нужно получить отчет чиновников, – подготовка к новому отопительному сезону. Народный депутат убежден, что нужно заслушать, в каком состоянии генерация и защита энергообъектов после системных ударов. Также, подчеркнул он, требуются отчеты о фортификациях. А также – есть ли реальные наработки уже давно перезревшей реформы ТЦК.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам нардепа Разумкова, смена правительства не повлияет на страну.