В Раде настроены категорически: что требуют от Кабмина

Кабинет министров Украины ждет большая перезагрузка. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых назначениях, необходимых из-за изменения политической стратегии Украины.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко отметил, что у действующих министров есть много вопросов. И не только к ним. Политик подчеркнул, что правительству не удастся уйти в отставку без отчета, ведь некоторые из них не смогут потом снова попасть в министерские кресла. Политик рассказал, что, по его мнению, привело к проблемам с мобилизацией и противостояниям гражданских и ТЦК.

"Вижу здесь тотальный провал тех должностных лиц, которые ответственны за коммуникацию и работу с региональными властями. Кроме того, мы до сих пор не увидели конкретных, действенных предложений по реформе мобилизации от министра обороны", — отметил народный депутат.

Он напомнил, что уже на этой неделе уходящий в отставку Кабинет министров будет отчитываться перед депутатами парламента о результатах своей работы.

"Очень надеюсь, что с трибуны нам представят не только количество посещенных международных форумов и не статистику написанных постов в фейсбуке. Парламент хочет услышать четкие ответы на критические вопросы", — отметил парламентарий.

По словам политика, среди приоритетных вопросов, по которым нужно получить отчет чиновников, – подготовка к новому отопительному сезону. Народный депутат убежден, что нужно заслушать, в каком состоянии генерация и защита энергообъектов после системных ударов. Также, подчеркнул он, требуются отчеты о фортификациях. А также – есть ли реальные наработки уже давно перезревшей реформы ТЦК.

"Правительство ждет серьезный разговор, потому что вопросов к его работе очень много. И пойти без отчетов — хорошая попытка, но не удастся. Очень надеюсь, что мы наконец получим четкие ответы на многие неудобные вопросы. Иначе, боюсь, некоторые министры просто не получат поддержки парламента для своего переназначения в новый Кабмин", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам нардепа Разумкова, смена правительства не повлияет на страну.



