Трудова книжка Шмигаля та накази Банкової: нардеп розніс кадрові ротації влади

У Кабінеті міністрів України готуються масштабні кадрові ротації, про які вже давно говорять у політикумі. Втім, реальних змін країні це не принесе. Про це у своєму дописі заявив народний депутат Дмитро Разумков. За його словами, у влади банально закінчилися нові люди.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Політик висміяв нескінченний круговорот одних і тих самих облич у владних кабінетах. Разумков іронізує, що Шмигалю скоро доведеться щоранку перевіряти трудову книжку, аби дізнатися свою посаду. Головна ж проблема, за його словами, криється у повній залежності міністрів від Офісу президента.

"Проблема не в прізвищах. А в тому, що сьогодні Кабінет міністрів не є самостійним і суб'єктним. Він не визначає державну політику, не ухвалює стратегічних рішень, а лише виконує ті, які спускаються із Банкової", — наголосив Дмитро Разумков.

Нардеп додав, що суспільство вже не сприймає міністрів як центр ухвалення рішень і часто навіть не пам’ятає їхніх прізвищ. Наразі Кабмін залишається лише виконавцем чужої волі, підкреслив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україні знову виникло питання проведення виборів восени. Зазначалося, що навіть президент України Володимир Зеленський проводив зустрічі з потенційними конкурентами на президентський пост. І попри обережні формулювання, у парламенті переконані, що цей сценарій нереалістичний.

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що проведення виборів під час дії воєнного стану буде не виборами, а перепризначенням. Він наголосив, що є велика кількість питань, без вирішення яких не можна проводити вибори.



