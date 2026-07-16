У нового уряду Корецького вже є 5 проблем: з чим підставився Зеленський

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Кравцев Сергей
Нового уряду Корецького ще немає, а в нього вже є кілька хвороб, які можна назвати хронічними. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Зміна уряду в Україні
Експерт зазначає, перша хвороба – піар. Зміна уряду мотивувалася тим, що Корецький саме та людина, яка врятує нас взимку. На жаль, це неправда. До опалювального сезону залишилося три місяці. Всі рішення так чи інакше прийняті. Можна, як максимум, внести менеджерські корективи, але кардинально – все, що ми матимемо взимку це будуть перш за все заслуги або провали Шмигаля, який до сьогодні відповідав за проходження зими, але головне не це. Якщо буде повторення минулого року з обстрілами енергетики – будуть глобальні проблеми. Хто б не був премʼєром.
Він наголошує, головною больовою точкою буде Міноборони. І справа тут не тільки і стільки в фігурі Михайла Федорова, скільки в фігурі Клименка. Якби замість Федорова був запропонований будь-який авторитетний військовий все б пішло зовсім за іншим сценарієм. Хоча до голосування ще кілька годин. Може щось і зміниться.
Експерт підсумовує, зміна уряду – це випуск пари в суспільстві. Непідготована чи невдала зміна уряду відразу заганяє цей самий уряд в негативне інформаційне поле. Навіть, якщо цей уряд нічого не зробив.
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