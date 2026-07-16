У нового правительства Корецкого уже есть 5 проблем: с чем подставился Зеленский

Нового правительства Корецкого еще нет, а у него уже есть несколько болезней, которые можно назвать хроническими. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Смена правительства в Украине

Эксперт отмечает, что первая болезнь – пиар. Смена правительства мотивировалась тем, что Корецкий именно тот, кто спасет нас зимой. К сожалению, это неправда. До отопительного сезона осталось три месяца. Все решения так или иначе приняты. Можно, как максимум, внести менеджерские коррективы, но кардинально – все, что у нас будет зимой, это будут прежде всего заслуги или провалы Шмыгаля, который до сих пор отвечал за прохождение зимы, но главное не это. Если будет повторение в прошлом году с обстрелами энергетики – будут глобальные проблемы. Кто бы ни был премьером.

"Вторая болезнь – отсутствие программы. Это также, отчасти, составляющая пиара. Какой-либо магистральной идеи под которую создается это правительство не существует. В этом случае стоило бы говорить о наборе идей, где каждое министерство готовит 1-2 программы, которые они воплотят за год, но первого, как я говорил нет, а второе, мы увидим не раньше чем через пару месяцев в виде программы деятельности правительства. И что там будет сейчас, можно только догадываться", – отметил Денисенко.

Он отмечает, что главной болевой точкой будет Минобороны. И дело здесь не только и столько в фигуре Михаила Федорова, сколько в фигуре Клименко. Если бы вместо Федорова был предложен любой авторитетный военный, все бы пошло совсем по другому сценарию. Хотя до голосования еще несколько часов. Может что-то изменится.

"Четвертая проблема – невидимая рука Ермака. За странным стечением обстоятельств из правительства ушли все те, кто был оппонентом Ермака, или те, кто его, как он считает, предал. Фактор Ермака, которого там может и нет или он минимальный, еще будет играть свою важную роль", – отметил политолог.

Эксперт подытоживает, смена правительства – это выпуск пары в обществе. Неподготовленная или неудачная смена правительства сразу загоняет это же правительство в негативное информационное поле. Даже если это правительство ничего не сделало.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины анонсировал изменения в правительстве и отставку руководителя Кабмина Юлии Свириденко. Сама она уже подтвердила намерение покинуть пост. Между тем, в сети и СМИ уже активно обсуждают преемников Свириденко. Главным претендентом на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. О чем идет речь и почему такая внезапная отставка? Что изменится в стране после переформатирования Кабмина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



