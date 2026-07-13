Трудовая книжка Шмыгаля и приказы Банковой: нардеп разнес кадровые ротации власти

В Кабинете Министров Украины готовятся масштабные кадровые ротации, о которых уже давно говорят в политикуме. Впрочем, реальных изменений в стране это не принесет. Об этом в своем сообщении заявил народный депутат Дмитрий Разумков. По его словам, у власти банально кончились новые люди.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Политик высмеял бесконечный круговорот одних и тех же лиц во властных кабинетах. Разумков иронизирует, что Шмыгалю скоро придется каждое утро проверять трудовую книжку, чтобы узнать свою должность. Главная проблема, по его словам, кроется в полной зависимости министров от Офиса президента.

"Проблема не в фамилиях. А в том, что сегодня Кабинет министров не является самостоятельным и субъектным. Он не определяет государственную политику, не принимает стратегических решений, а лишь выполняет спускаемые с Банковой", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Нардеп добавил, что общество уже не воспринимает министров как центр принятия решений и часто даже не помнит их фамилии. Пока Кабмин остается лишь исполнителем чужой воли, подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украине вновь возник вопрос проведения выборов осенью. Отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский проводил встречи с потенциальными конкурентами на президентский пост. И, несмотря на осторожные формулировки, в парламенте убеждены, что этот сценарий нереалистичен.

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что проведение выборов в ходе военного положения будет не выборами, а переназначением. Он подчеркнул, что существует большое количество вопросов, без решения которых нельзя проводить выборы.



