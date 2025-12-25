Скільки ще діятиме заборона російських товарів: Кабмін ухвалив рішення

Кабмін 24 грудня продовжив дію заборони на ввезення російських товарів на територію України. Тепер вона діятиме до 31 грудня 2026 року. Про це йдеться у постанові №1707, оприлюдненій на урядовому порталі.

Ця постанова вносить зміни в постанову уряду №1147 від 30 грудня 2015 року, яка оновлюється кожного року. Вона забороняє широкий спектр російських товарів, як промислових, так і продовольчих.

Крім того, інша постанова Кабміну — №1706 — до 31 грудня 2026 року подовжила термін дії постанови №1146 від 2015 року, яка встановлює мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

Варто зазначити, у грудні 2015 року Кабінет міністрів ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з країною-агресоркою.

Причиною стало припинення РФ з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку дії Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Після повномасштабного вторгнення в Україну будь-яка торгівля з країною-агресоркою заборонена, як і обіг рубля. Крім того, в Україні націоналізовані всі російські банки.

"Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю", — зазначив Володимир Зеленський.



