logo_ukra

BTC/USD

87666

ETH/USD

2932.48

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика кабмін Скільки ще діятиме заборона російських товарів: Кабмін ухвалив рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки ще діятиме заборона російських товарів: Кабмін ухвалив рішення

Після повномасштабного вторгнення в Україну будь-яка торгівля з країною-агресоркою заборонена

25 грудня 2025, 15:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кабмін 24 грудня продовжив дію заборони на ввезення російських товарів на територію України. Тепер вона діятиме до 31 грудня 2026 року. Про це йдеться у постанові №1707, оприлюдненій на урядовому порталі.

Скільки ще діятиме заборона російських товарів: Кабмін ухвалив рішення

Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

Ця постанова вносить зміни в постанову уряду №1147 від 30 грудня 2015 року, яка оновлюється кожного року. Вона забороняє широкий спектр російських товарів, як промислових, так і продовольчих.

Крім того, інша постанова Кабміну — №1706 — до 31 грудня 2026 року подовжила термін дії постанови №1146 від 2015 року, яка встановлює мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

Варто зазначити, у грудні 2015 року Кабінет міністрів ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з країною-агресоркою.

Причиною стало припинення РФ з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку дії Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Після повномасштабного вторгнення в Україну будь-яка торгівля з країною-агресоркою заборонена, як і обіг рубля. Крім того, в Україні націоналізовані всі російські банки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський анонсував одразу кілька пакетів санкцій проти росіян та їх партнерів за підтримку війни проти України. Нові обмеження будуть запроваджені вже до кінця року. Про це йдеться у повідомленні в Telegram українського лідера.

"Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю", — зазначив Володимир Зеленський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини