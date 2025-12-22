Під кінець року РФ очікує подвійний удар: Зеленський заінтригував заявою

Президент Володимир Зеленський анонсував одразу кілька пакетів санкцій проти росіян та їх партнерів за підтримку війни проти України. Нові обмеження будуть запроваджені вже до кінця року. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram українського лідера.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю", — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, також готуються санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії.

"Працюємо з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу, і головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна та пов’язаних із ним олігархів", — додав глава держави.

Він також зазначив, що готується новий санкційний пакет Канади. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій, відповідні рішення РНБО України та укази будуть вже незабаром.

