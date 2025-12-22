Під кінець року РФ очікує подвійний удар: Зеленський заінтригував заявою

Рубрики
Президент Володимир Зеленський анонсував одразу кілька пакетів санкцій проти росіян та їх партнерів за підтримку війни проти України. Нові обмеження будуть запроваджені вже до кінця року. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram українського лідера.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За його словами, також готуються санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії.
Він також зазначив, що готується новий санкційний пакет Канади. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій, відповідні рішення РНБО України та укази будуть вже незабаром.
