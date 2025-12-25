Сколько еще будет действовать запрет российских товаров: Кабмин принял решение

Кабмин 24 декабря продолжил запрет на ввоз российских товаров на территорию Украины. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года. Об этом говорится в постановлении №1707, обнародованном на правительственном портале.

Это постановление вносит изменения в постановление правительства №1147 от 30 декабря 2015 года, которое обновляется каждый год. Она запрещает широкий спектр российских товаров как промышленных, так и продовольственных.

Кроме того, другое постановление Кабмина — №1706 — до 31 декабря 2026 года продлило срок действия постановления №1146 от 2015 года, устанавливающего пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.

Стоит отметить, что в декабре 2015 года Кабинет министров принял два постановления по ограничению торговли со страной-агрессорой.

Причиной стало прекращение РФ с 1 января 2016 г. в одностороннем порядке действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

После полномасштабного вторжения в Украину любая торговля со страной-агрессорой запрещена, как и оборот рубля. Кроме того, в Украине национализированы все российские банки.

