logo

BTC/USD

87666

ETH/USD

2932.48

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Сколько еще будет действовать запрет российских товаров: Кабмин принял решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько еще будет действовать запрет российских товаров: Кабмин принял решение

После полномасштабного вторжения в Украину любая торговля со страной-агрессорой запрещена

25 декабря 2025, 15:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кабмин 24 декабря продолжил запрет на ввоз российских товаров на территорию Украины. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года. Об этом говорится в постановлении №1707, обнародованном на правительственном портале.

Сколько еще будет действовать запрет российских товаров: Кабмин принял решение

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

Это постановление вносит изменения в постановление правительства №1147 от 30 декабря 2015 года, которое обновляется каждый год. Она запрещает широкий спектр российских товаров как промышленных, так и продовольственных.

Кроме того, другое постановление Кабмина — №1706 — до 31 декабря 2026 года продлило срок действия постановления №1146 от 2015 года, устанавливающего пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.

Стоит отметить, что в декабре 2015 года Кабинет министров принял два постановления по ограничению торговли со страной-агрессорой.

Причиной стало прекращение РФ с 1 января 2016 г. в одностороннем порядке действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

После полномасштабного вторжения в Украину любая торговля со страной-агрессорой запрещена, как и оборот рубля. Кроме того, в Украине национализированы все российские банки.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский анонсировал сразу несколько пакетов санкций против россиян и их партнеров за поддержку войны против Украины. Новые ограничения будут введены до конца года. Об этом говорится в сообщении Telegram украинского лидера.

"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет, по меньшей мере, один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая", — отметил Владимир Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости