Що змінилося за 100 днів роботи уряду Свириденко: найбільші перемоги та провали

25 жовтня минуло 100 днів, як Кабінет Міністрів очолила Юлія Свириденко. А вчора прем'єр-міністерка відзвітувала президенту Володимиру Зеленському, чим займався уряд у перші 100 днів роботи під її керівництвом. Зокрема Юлія Свириденко зазначила, що урядова команда працює, щоб підтримати безперебійне життя держави в умовах повномасштабної війни, забезпечити потреби оборони, подбати про цивільних людей, підтримати розвиток економіки і запровадити комплексну політику з підтримки прифронтових регіонів. Як можна оцінити перші 100 днів роботи уряду Юлії Свириденко? Чи є якісь знакові досягнення чи, навпаки, провали уряду Свириденко? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Сто днів Кабміну Свириденко

Презентацій – море, результатів – крихти

Політолог Володимир Цибулько так прокоментував ситуацію:

"Сто днів уряду Свириденко – це сто днів декоративного оптимізму під акомпанемент енергетичних провалів. Презентацій – море, результатів – крихти. “Підтримати безперебійне життя держави” – звучить красиво, але за ці сто днів країна бачила лише безперебійні звіти про "успіхи".

За словами експерта, у Чернігові темно, у Львові – немає води, тарифи ростуть, а влада звітує, що “ситуація під контролем”. Економіка топчеться на місці, малий бізнес задихається під податками, а єдине, що розвивається – це урядовий піар.

"Кабмін Свириденко – це радше шоу для президента, ніж команда кризових менеджерів. Поки міністри змагаються у красномовстві, люди рахують кіловати й гривні. Сотий день став не підсумком роботи, а підсумком ілюзії – що в країні, де все горить, можна звітувати про "стабільність", – вважає Володимир Цибулько.

Пересічний українець не відчув, що в Україні було змінено уряд

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян говорить, що за плином 100 днів можна сказати, що уряд Юлії Свириденко здав один іспит у вигляді прийняття бюджету, що давалося нелегко, але вдалося. Відповідно, успіх є.

"Щодо самого характеру уряду, то все більше видно, що він технічний уряд, сформований Офісом президента, що, власне підтвердило звітування урядовців – не парламенту, а президенту. Це викликало обурення у частини депутатів, але при цьому продемонструвало нам, що реальна влада знаходиться не під куполом парламенту, оскільки той нічого не здатен, не хоче і не робить з цим. Тому центр повноважень і влади, тим паче в умовах війни, перемістився на Банкову. Цей уряд знаходиться у конструктивних відносинах з Банковою, що й було продемонстровано", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, найбільшим викликом для уряду Свириденко залишається проходження опалювального сезону, забезпечення воєнних потреб.

"Також до успіхів можна віднести відсутність серйозних скандалів, пов'язаних безпосередньо з пані Свириденко, або з новопризначеним урядом. У випадку відсутності подібних скандалів і проходження зими це формуватиме оцінку з приводу якіснішої ефективності цього уряду по відношенню до уряду Шмигаля чи ні. Наразі можемо сказати, що ми отримали уряд Шмигаля 2.0, а у випадку успіхів на цій посаді Свириденко ми зможемо казати, що уряд Шмигаля – це був уряд Свириденко 1.0, а тепер його апгрейдова версія. Але принципових змін, як ми бачимо, не відбулося і я не думаю, що пересічний українець значним чином відчув, що в Україні було змінено уряд", – констатував Олег Саакян.

Читайте також на порталі "Коментарі" — готовність України воювати 2-3 роки: Зеленський пояснив заяву Туска.



