Что изменилось за 100 дней работы правительства Свириденко: самые большие победы и провалы

25 октября исполнилось 100 дней, как Кабинет Министров возглавила Юлия Свириденко. А вчера премьер-министр отчиталась президенту Владимиру Зеленскому, чем занималось правительство в первые 100 дней работы под ее руководством. В частности, Юлия Свириденко отметила, что правительственная команда работает, чтобы поддержать бесперебойную жизнь государства в условиях полномасштабной войны, обеспечить потребности обороны, позаботиться о гражданских людях, поддержать развитие экономики и ввести комплексную политику по поддержке прифронтовых регионов. Как можно оценить первые 100 дней работы правительства Юлии Свириденко? Есть ли какие-нибудь знаковые достижения или, наоборот, провалы правительства Свириденко? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Сто дней Кабмина Свириденко

Презентаций – море, результатов – крохи

Политолог Владимир Цибулько так прокомментировал ситуацию:

"Сто дней правительства Свириденко – сто дней декоративного оптимизма под аккомпанемент энергетических провалов. Презентаций – море, результатов – крохи. "Поддержать бесперебойную жизнь государства" – звучит красиво, но за эти сто дней страна видела лишь бесперебойные отчеты об "успехах".

По словам эксперта, в Чернигове темно, во Львове – нет воды, тарифы растут, а власти отчитываются, что "ситуация под контролем". Экономика топчется на месте, малый бизнес задыхается под налогами, а единственное, что развивается – это правительственный пиар.

"Кабмин Свириденко – это скорее шоу для президента, чем команда кризисных менеджеров. Пока министры соревнуются в красноречии, люди считают киловатт и гривны. Сотой день стал не итогом работы, а итогом иллюзии – в стране, где все горит, можно отчитываться о "стабильности", – считает Владимир Цибулько.

Рядовой украинец не почувствовал, что в Украине было изменено правительство

Глава платформы Единственный координационный центр, политолог Олег Саакян говорит, что через 100 дней можно сказать, что правительство Юлии Свириденко сдало один экзамен в виде принятия бюджета, что давалось нелегко, но удалось. Соответственно, успех есть.

"Что касается самого характера правительства, то все больше видно, что оно техническое правительство, сформированное Офисом президента, что, собственно, подтвердил отчет правительственных чиновников – не парламенту, а президенту. Это вызвало возмущение у части депутатов, но при этом продемонстрировало нам, что реальная власть находится не под куполом парламента, поскольку тот ни на что не способен и ничего не делает с этим, чтобы изменить ситуацию. Поэтому центр полномочий и власти, тем более в условиях войны, переместился на Банковую. Это правительство находится в конструктивных отношениях с Банковой, что и было продемонстрировано", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, самым большим вызовом для правительства Свириденко остается прохождение отопительного сезона, обеспечение военных нужд.

"Также к успехам можно отнести отсутствие серьезных скандалов, связанных непосредственно с госпожой Свириденко, или с новоназначенным правительством. В случае отсутствия подобных скандалов и прохождения зимы это будет формировать оценку по поводу более качественной эффективности этого правительства по отношению к правительству Шмыгаля или нет. Мы можем сказать, что мы получили правительство Шмыгаля 2.0, а в случае успехов на этом посту Свириденко мы сможем говорить, что правительство Шмыгаля – это было правительство Свириденко 1.0, а теперь его апгрейдовая версия. Но принципиальных изменений, как мы видим, не произошло и я не думаю, что рядовой украинец значительно почувствовал, что в Украине было изменено правительство", – констатировал Олег Саакян.

