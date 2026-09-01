Що буде з Міноборони: у Кабміні розпочинають масштабну перевірку

Уряд України протягом найближчого місяця проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони. Головна мета перевірки – підвищити ефективність використання бюджетних коштів в умовах війни, що триває. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

Міноборони України. Фото: із відкритих джерел

Глава уряду назвав аудит Міноборони одним із ключових завдань Кабміну на найближчий час. За його словами, чиновники мають детально проаналізувати існуючі проблеми та визначити, які витрати справді необхідні для забезпечення сил оборони.

"Другим моїм завданням та всього уряду буде докладний аудит потреб Міністерства оборони", — заявив Корецький.

Перевірка пройде на тлі запровадженого Кабміном режиму жорсткої економії бюджетних коштів, які не пов'язані безпосередньо із обороною. За словами прем’єра, уряду вже вдалося знайти 70 млрд грн економії.

Усі вивільнені кошти планується спрямувати на оборонні потреби. Влада розраховує використовувати їх для підтримки сил оборони та забезпечення стійкості фронту.

При цьому уряд продовжує шукати додаткових джерел фінансування за межами країни. За словами Корецького, державні структури працюють над залученням міжнародної допомоги, яка потрібна для покриття фінансового дефіциту, пов'язаного з потребами оборони.

Прем'єр підкреслив, що війна стає дедалі дорожчою, а її характер та вимоги до державних ресурсів змінюються. Тому влада змушена переглядати підходи до витрачання коштів.

Таким чином, Кабмін одночасно намагається скоротити невоєнні витрати та провести детальну ревізію потреб Міноборони. Завдання заявлене максимально конкретно — не просто знайти додаткові гроші для армії, а домогтися того, щоб бюджетні ресурси, що є, використовувалися з максимальною віддачею.

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