Кабмин переходит на жесткую экономию: Корецкий разъяснил ситуацию

Правительство Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые не связаны с оборонными расходами. Уже удалось найти около 70 млрд гривен экономии, и вся эта сумма будет направлена на нужды обороны. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников

По его словам, война становится дороже, а характер боевых действий меняется, поэтому государство вынуждено адаптировать бюджетную политику к новым условиям. При этом власти обещают сохранить выполнение ключевых социальных обязательств перед гражданами.

"Относительно пенсий, зарплат – проблем не будет", — заявил премьер, подчеркнув, что экономия должна осуществляться прежде всего за счет расходов, которые не относятся к обороне.

Тот же принцип правительство намерено применить при подготовке государственного бюджета на 2027 год. Корецкий призвал депутатов активно участвовать в формировании документа и исходить из необходимости максимально эффективно использовать каждую бюджетную гривну.

Отдельным направлением работы Кабмина станет масштабная проверка расходов Министерства обороны. Премьер заявил, что правительство проведет детальный аудит потребностей ведомства, чтобы определить, насколько эффективно используются выделяемые средства.

На проведение анализа планируется отвести около месяца. За это время власти намерены изучить существующие проблемы и проверить направления, на которые расходуются бюджетные ресурсы.

По словам Корецкого, речь идет не просто о механическом сокращении расходов. Правительство хочет найти возможность направить максимум доступных средств на оборону в условиях продолжающейся войны.

Таким образом, Кабмин одновременно запускает режим жесткой экономии и пересматривает оборонные расходы. Главная задача – высвободить дополнительные ресурсы для армии, не допустив при этом сокращения базовых социальных выплат.

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