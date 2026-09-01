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Что будет с Минобороны: в Кабмине начинают масштабную проверку

Правительство намерено разобрать потребности оборонного ведомства до деталей, чтобы каждая бюджетная гривна максимально эффективно работала на фронт

1 сентября 2026, 15:40
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Кравцев Сергей

Правительство Украины в течение ближайшего месяца проведет подробный аудит потребностей Министерства обороны. Главная цель проверки – повысить эффективность использования бюджетных средств в условиях продолжающейся войны. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

Что будет с Минобороны: в Кабмине начинают масштабную проверку

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

Глава правительства назвал аудит Минобороны одной из ключевых задач Кабмина на ближайшее время. По его словам, чиновники должны детально проанализировать существующие проблемы и определить, какие расходы действительно необходимы для обеспечения сил обороны.

"Второй моей задачей и всего правительства будет подробный аудит потребностей Министерства обороны", — заявил Корецкий.

Проверка пройдет на фоне введенного Кабмином режима жесткой экономии бюджетных средств, которые не связаны непосредственно с обороной. По словам премьера, правительству уже удалось найти 70 млрд грн экономии.

Все высвобожденные средства планируется направить на оборонные нужды. Власти рассчитывают использовать их для поддержки сил обороны и обеспечения устойчивости фронта.

При этом правительство продолжает искать дополнительные источники финансирования за пределами страны. По словам Корецкого, государственные структуры работают над привлечением международной помощи, которая необходима для покрытия финансового дефицита, связанного с потребностями обороны.

Премьер подчеркнул, что война становится все более дорогой, а ее характер и требования к государственным ресурсам меняются. Поэтому власти вынуждены пересматривать подходы к расходованию средств.

Таким образом, Кабмин одновременно пытается сократить невоенные расходы и провести детальную ревизию потребностей Минобороны. Задача заявлена максимально конкретно – не просто найти дополнительные деньги для армии, а добиться того, чтобы имеющиеся бюджетные ресурсы использовались с максимальной отдачей.

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