Рада призначила нового прем'єра України: хто забезпечив Корецькому перемогу

Верховна Рада 16 липня призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів, що дозволило сформувати стійку парламентську більшість для старту роботи нового уряду.

Сергій Корецький. Фото: із відкритих джерел

Найбільшу підтримку кандидат отримав від фракції "Слуга народу", яка забезпечила 184 голоси "за". До неї приєдналися депутати "Платформи за життя та мир" (17 голосів), "Європейської Солідарності" (15), депутатської групи "Відновлення України" (15), а також представники "Голосу" (5) і "Батьківщини" (1). Частина парламентарів утрималася від голосування або була відсутня в сесійній залі.

Під час виступу перед голосуванням Корецький заявив, що має намір побудувати ефективний "уряд оборони", який працюватиме за принципами відповідальності, професійності та прозорості. За його словами, саме такі підходи вже довели свою ефективність під час керівництва державними енергетичними компаніями.

Новий глава уряду нагадав, що очолював "Укрнафту" та НАК "Нафтогаз України", де реалізував низку управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності державних підприємств. Він наголосив, що цей досвід має стати основою для роботи всього Кабінету Міністрів.

Сергій Корецький став одним із небагатьох прем'єрів України, який до призначення не працював в органах виконавчої влади. Найближчим часом Верховна Рада має завершити формування нового складу Кабінету Міністрів, а окремим голосуванням призначити міністрів оборони та закордонних справ за поданням президента України.

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