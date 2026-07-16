Рада назначила нового премьера Украины: кто обеспечил Корецкому победу

Верховная Рада 16 июля назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов, что позволило сформировать стойкое парламентское большинство для начала работы нового правительства.

Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников

Наибольшую поддержку кандидат получил от фракции "Слуга народа", обеспечившей 184 голоса "за". К ней присоединились депутаты "Платформы за жизнь и мир" (17 голосов), "Европейской Солидарности" (15), депутатской группы "Восстановление Украины" (15), а также представители "Голоса" (5) и "Батькивщины" (1). Часть парламентариев воздержалась от голосования или отсутствовала в сессионном зале.

Во время выступления перед голосованием Корецкий заявил, что намерен построить эффективное "правительство обороны", которое будет работать по принципам ответственности, профессиональности и прозрачности. По его словам, именно такие подходы уже доказали свою эффективность во время руководства государственными энергетическими компаниями.

Новый глава правительства напомнил, что возглавлял "Укрнафту" и НАК "Нефтегаз Украины", где реализовал ряд управленческих решений, направленных на повышение эффективности государственных предприятий. Он отметил, что этот опыт должен стать основой работы всего Кабинета Министров.

Сергей Корецкий стал одним из немногих премьеров Украины, до назначения не работавшего в органах исполнительной власти. В ближайшее время Верховная Рада должна завершить формирование нового состава Кабинета Министров, а отдельным голосованием назначить министров обороны и иностранных дел по представлению президента Украины.

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