Кабмін змінив правила бронювання: кого торкнеться скорочення відстрочок

Кабінет Міністрів України переглянув правила бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Згідно зі змінами, гранична частка заброньованих військовозобов'язаних працівників для таких підприємств може сягати 95%. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Відстрочка від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

При цьому нові обмеження не повинні торкнутися фахівців, без яких неможливо підтримувати виробничі процеси, виконувати оборонні замовлення та проводити термінові ремонтні або аварійно-відновлювальні роботи. Такий персонал передбачається бронювати у повному обсязі.

Рішення про розподіл доступних місць прийматиме керівництво підприємства у межах встановленого ліміту. Тому перегляд насамперед може позначитися на допоміжних та обслуговуючих посадах. При розрахунку встановленого відсотка також враховуються працівники, які мають відстрочку від мобілізації з інших підстав, включаючи багатодітних батьків та опікунів.

Окремо уряд доручив центральним органам виконавчої влади та обласним військовим адміністраціям протягом десяти днів після набуття чинності змін переглянути галузеві та регіональні критерії визначення критично важливих підприємств.

У Кабміні наголошують: це не означає автоматичного позбавлення компаній раніше набутого статусу. Якщо підстави, якими підприємство визнали критично важливим, залишаться колишніми, його статус збережеться. За оцінкою уряду, це торкнеться переважної більшості таких організацій.

Крім того, створено тимчасовий Координаційний центр із питань бронювання. У його роботі братимуть участь представники відомств, які відповідають за економіку, оборону, безпеку та критичну інфраструктуру.

Центр займеться узгодженням критеріїв критичності, розглядом звернень державних органів та підготовкою рекомендацій щодо скасування відповідного статусу. Також він узгоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Таким чином нові правила передбачають як перегляд підходів до бронювання, так і окремий механізм координації рішень між державними органами.

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