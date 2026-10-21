Зеленский допустил заморозку войны по линии фронта: Киев назвал условие для следующего шага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение боевых действий по нынешней линии фронта может стать реальным путём к завершению войны с Россией. Об этом он рассказал в интервью Fox News, отвечая на вопрос о готовности Киева рассмотреть соглашение, которое зафиксировало бы существующее положение на поле боя.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Журналист уточнил, согласилась бы Украина на такой вариант, сохранив контроль над большей частью своей территории. В ответ Зеленский заявил, что остановка боевых действий уже сейчас могла бы прекратить российские атаки и создать основу для дальнейших дипломатических шагов.

"Да, прямо сейчас мы могли бы всё заморозить. Я считаю, что это реальный путь к окончанию этой войны", — подчеркнул украинский президент.

При этом глава государства дал понять, что прекращение огня не будет означать отказа от дальнейших усилий по обеспечению безопасности страны. По его словам, после остановки боевых действий Киев намерен добиваться соответствующих гарантий от президента США Дональда Трампа и европейских союзников.

Зеленский назвал такой подход прекращением огня или, как ранее выражался Трамп, прекращением убийств. Он подчеркнул, что остановка боевых действий – это минимальное требование, которое Украина предъявляет России на нынешнем этапе.

Заявление президента прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных условиях завершения войны. Фиксация линии фронта могла бы остановить активные боевые действия, однако сама по себе не решает вопросов территорий, будущего статуса оккупированных районов и механизмов предотвращения нового нападения.

Ключевым условием для Киева остаются гарантии безопасности. Именно от их содержания, а также от готовности сторон соблюдать возможное соглашение будет зависеть, сможет ли прекращение огня стать первым шагом к устойчивому миру, а не временной паузой в войне.

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