Кабмин изменил правила бронирования: кого коснётся сокращение отсрочек

Кабинет министров Украины пересмотрел правила бронирования работников предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Согласно изменениям, предельная доля забронированных военнообязанных сотрудников для таких предприятий может достигать 95%. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отсрочка от мобилизации. Фото: из открытых источников

При этом новые ограничения не должны затронуть специалистов, без которых невозможно поддерживать производственные процессы, выполнять оборонные заказы и проводить срочные ремонтные или аварийно-восстановительные работы. Такой персонал предполагается бронировать в полном объёме.

Решение о распределении доступных мест будет принимать руководство предприятия в рамках установленного лимита. Поэтому пересмотр прежде всего может отразиться на вспомогательных и обслуживающих должностях. При расчёте установленного процента также учитываются сотрудники, имеющие отсрочку от мобилизации по другим основаниям, включая многодетных родителей и опекунов.

Отдельно правительство поручило центральным органам исполнительной власти и областным военным администрациям в течение десяти дней после вступления изменений в силу пересмотреть отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий.

В Кабмине подчёркивают: это не означает автоматического лишения компаний ранее полученного статуса. Если основания, по которым предприятие признали критически важным, останутся прежними, его статус сохранится. По оценке правительства, это коснётся подавляющего большинства таких организаций.

Кроме того, создан временный Координационный центр по вопросам бронирования. В его работе будут участвовать представители ведомств, отвечающих за экономику, оборону, безопасность и критическую инфраструктуру.

Центр займётся согласованием критериев критичности, рассмотрением обращений государственных органов и подготовкой рекомендаций по отмене соответствующего статуса. Также он будет согласовывать увеличение объёмов бронирования свыше 50%.

Таким образом, новые правила предусматривают как пересмотр подходов к бронированию, так и отдельный механизм координации решений между государственными органами.

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