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Івана Федорова звільнили з посади очільника Запорізької ОВА: Кабмін погодив кадрове рішення

Кадрові ротації в уряді: Тарас Мельничук повідомив про переведення Івана Федорова на стратегічну посаду в інфраструктурі

4 вересня 2026, 11:26
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Недилько Ксения

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Івана Федорова з посади керівника Запорізької обласної державної адміністрації. Про це у своєму офіційному звіті повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Водночас посадовець зазначив, що Федоров не залишає державну службу, а переходить на інший критично важливий напрямок роботи.

Івана Федорова звільнили з посади очільника Запорізької ОВА: Кабмін погодив кадрове рішення

Іван Федоров

"Погоджено звільнення Федорова Івана Сергійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації", — лаконічно поінформував представник уряду.

Одразу після цього Кабмін затвердив рішення про призначення Федорова керівником структури, яка відповідає за відбудову зруйнованих об'єктів та логістики по всій країні.

"Призначено Федорова Івана Сергійовича Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", — резюмував Тарас Мельничук.

Ексголова ОВА переходить на нову посаду у складний для прифронтового та тилового відновлення період, замінивши попереднє керівництво відомства. Найближчим часом очікується офіційний указ Президента щодо його звільнення з посади очільника області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Олега Храмова з посади очільника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Посадовець керував цим підрозділом із березня 2023 року. Хоча в офіційному тексті указу конкретних підстав не наводять, звільнення відбулося одразу після резонансного збройного інциденту в столиці за участю представників СБУ та Головного управління розвідки.



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