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Просто ганебна ситуація: Зеленський повідомив, хто втратив посаду

«Стріляти можна тільки в окупантів»: очільник Департаменту СБУ втратив посаду через конфлікт спецслужб у столиці

3 вересня 2026, 10:18
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Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Олега Храмова з посади очільника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Посадовець керував цим підрозділом із березня 2023 року. Хоча в офіційному тексті указу конкретних підстав не наводять, звільнення відбулося одразу після резонансного збройного інциденту в столиці за участю представників СБУ та Головного управління розвідки.

Просто ганебна ситуація: Зеленський повідомив, хто втратив посаду

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Просто ганебна ситуація: Зеленський повідомив, хто втратив посаду - фото 2


Напередодні Глава держави чітко дав зрозуміти, що подібна поведінка силовиків матиме жорсткі наслідки для керівництва.

"Щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, — зазначив в вечірньому зверненні Володимир Зеленський. — Ми говорили з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково".

Наразі детальні обставини конфлікту з'ясовують правоохоронні органи. Окрім кримінального розслідування, у відомствах розпочато внутрішні перевірки.

"Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, — наголосив Президент, — та мають бути внутрішні розслідування в обох службах".

Зеленський також суворо підкреслив, що застосування зброї всередині країни є абсолютно неприпустимим, і жодних винятків для представників силових структур не буде.

"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України, — резюмував Глава держави. — Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що стрілянину ГУР та СБУ прокоментували раніше Кирило Буданов та адвокат затриманого російського опозіционера.



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