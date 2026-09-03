Просто ганебна ситуація: Зеленський повідомив, хто втратив посаду

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Олега Храмова з посади очільника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Посадовець керував цим підрозділом із березня 2023 року. Хоча в офіційному тексті указу конкретних підстав не наводять, звільнення відбулося одразу після резонансного збройного інциденту в столиці за участю представників СБУ та Головного управління розвідки.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Напередодні Глава держави чітко дав зрозуміти, що подібна поведінка силовиків матиме жорсткі наслідки для керівництва.
Наразі детальні обставини конфлікту з'ясовують правоохоронні органи. Окрім кримінального розслідування, у відомствах розпочато внутрішні перевірки.
Зеленський також суворо підкреслив, що застосування зброї всередині країни є абсолютно неприпустимим, і жодних винятків для представників силових структур не буде.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що стрілянину ГУР та СБУ прокоментували раніше Кирило Буданов та адвокат затриманого російського опозіционера.