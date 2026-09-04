Ивана Федорова уволили с должности главы Запорожской ОВА: Кабмин согласовал кадровое решение

Кабинет Министров Украины согласовал увольнение Ивана Федорова с должности руководителя Запорожской облгосадминистрации. Об этом в своем официальном отчете сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. В то же время чиновник отметил, что Федоров не покидает государственную службу, а переходит на другое критически важное направление работы.

Иван Федоров

"Соглашено увольнение Федорова Ивана Сергеевича с должности главы Запорожской областной государственной администрации", — лаконично проинформировал представитель правительства.

Сразу после этого Кабмин утвердил решение о назначении Федорова руководителем структуры, отвечающей за восстановление разрушенных объектов и логистики по всей стране.

"Назначен Федоров Иван Иванович Председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", — резюмировал Тарас Мельничук.

Экс-глава ОВА переходит на новую должность в сложный для прифронтового и тылового восстановления период, заменив предыдущее руководство ведомства. В ближайшее время ожидается официальный указ Президента по его увольнению с должности главы области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Олега Храмова с должности главы Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Чиновник руководил этим подразделением с марта 2023 года. Хотя в официальном тексте указа конкретные основания не приводят, увольнение произошло сразу после резонансного вооруженного инцидента в столице с участием представителей СБУ и Главного управления разведки.