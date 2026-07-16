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Федоров вышел с громким заявлением на фоне отставки

Эксминистр заявил о заблокированных реформах, конфликтах вокруг армии и рассказал, почему именно его решение изменили ход войны

16 июля 2026, 12:50
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Кравцев Сергей

Бывший министр обороны Михаил Федоров после ухода с должности выступил с резонансным заявлением, в котором подвел итоги своей работы и заверил, что за все время пребывания в правительстве ни разу не подвел президента Владимира Зеленского. В ходе брифинга Федоров заявил, что всегда оставался максимально преданным главе государства и работал исключительно в интересах страны.

Федоров вышел с громким заявлением на фоне отставки

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Он отметил, что за годы его работы не возникало коррупционных скандалов или каких-либо схем, а среди главных достижений назвал создание цифрового государства, запуск сервисов "Дия" и "Мрия", реформирование налоговых правил для ИТ-отрасли и масштабную трансформацию оборонных технологий после начала полномасштабной войны.

В то же время, эксминистр сообщил, что часть его инициатив систематически блокировалась. По его словам, он предлагал кадровые изменения в военном руководстве, в том числе смену главнокомандующего и назначение сильных командиров корпусов.

Михаил Федоров также заявил, что систему боевого управления "Дельта" приходилось защищать от критики практически всех главкомов, хотя в настоящее время она стала одной из самых успешных украинских военных цифровых продуктов. Он отметил, что именно благодаря открытию рынка дронов-перехватчиков частные компании получили возможность быстро тестировать новые разработки, которые сейчас сбивают до 70–90% ударных дронов типа Shahed.

Среди других результатов он назвал программу "Линия дронов", которая, по его словам, обеспечивает значительную часть потерь российской армии на фронте, а также планы закупить в текущем году рекордные 50 тысяч наземных роботизированных комплексов. Отдельно Федоров сообщил, что командир Павел Елизаров подал рапорт на увольнение, выразив надежду, что это решение еще может быть пересмотрено.

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