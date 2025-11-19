Прем’єр-міністр Юлія Свириденко сьогодні не на зустрічі з МВФ, чим офіційно було пояснено її відсутність на засіданні Верховної Ради. Таке припущення зробив народний депутат Дмитро Разумков, посилаючись на власні джерела.

Де насправді знаходиться прем’єрка Свириденко: у Раді розкрили карти

"Вона перебуває на заході першої леді — засіданні комісії з координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Замість себе прикривати Кабмін очільниця уряду відправила віцепремʼєра Качку.

Я звернувся до Голови Верховної Ради з проханням розіслати народним депутатам лист від прем’єр-міністра з підтвердження її "зустрічі з МВФ".

Якщо виявиться, що очільниця уряду збрехала українському Парламенту і всьому народу — про яку довіру до Кабінету Міністрів взагалі може йти мова?!" – наголосив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що другий день у Верховній Раді низка депутатів блокує трибуну, через що неможливо проголосувати за усунення з посад двох діючих міністрів – мінюстиції Германа Галущенка та мінекономіки Світлани Гринчук.

Інші народні обранці обурюються: складається враження, що навмисно блокується голосування, щоб не звільняти їх з посади.

"Театр абсурду. Інакше продовження блокування звільнення двох міністрів, причетних до корупційного скандалу, назвати не можна. Запитав у колег, які блокують трибуну: хто візьме відповідальність за те, що ці посадовці ще два тижні залишатимуться у своїх кабінетах? Як вони пояснять це людям?" – наголошує нардеп, голова фінансового комітету Данило Гетманцев.