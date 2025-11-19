Премьер-министр Юлия Свириденко сегодня не на встрече с МВФ, чем официально было объяснено ее отсутствие на заседании Верховной Рады. Такое предположение сделал народный депутат Дмитрий Разумков, ссылаясь на собственные источники.

Где на самом деле находится премьер Свириденко: в Раде раскрыли карты

"Она находится на мероприятии первой леди – заседании комиссии по координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Вместо себя прикрывать Кабмин глава правительства отправила вице-премьера Качку.

Я обратился к председателю Верховной Рады с просьбой разослать народным депутатам письмо от премьер-министра с подтверждением ее "встречи с МВФ".

Если окажется, что глава правительства соврала украинскому Парламенту и всему народу — о каком доверии к Кабинету Министров вообще может идти речь?!" – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что второй день в Верховной Раде ряд депутатов блокирует трибуну, из-за чего невозможно проголосовать за отстранение от должностей двух действующих министров – минюстиции Германа Галущенко и минэкономики Светланы Гринчук.

Другие народные избранники возмущаются: создается впечатление, что намеренно блокируется голосование, чтобы не увольнять их с должности.

"Театр абсурда. Иначе продолжение блокировки увольнения двух министров, причастных к коррупционному скандалу, назвать нельзя. Спросил у коллег, блокирующих трибуну: кто возьмет ответственность за то, что эти чиновники еще две недели будут оставаться в своих кабинетах? Как они объяснят это людям?" – подчеркивает нардеп, глава финансового комитета Даниил Гетманцев.