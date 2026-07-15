Чому захиталося крісло під Федоровим: якої помилки припустився міністр

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Навколо переформатування уряду чи не найбільше уваги посаді міністра оборони та конкретно Михайла Федорова. Головна проблема Федорова на посаді міністра оборони та під час останнього періоду перебування міністром цифрової трансформації полягає у політичний складовій. Про це розповів політичний експерт Юрій Богданов.
Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел
Богданов зауважує, міністр – це політична посада. І його робота передбачає торги за голоси, їх збір та розторговування підтримки одних законопроєктів в обмін на інші. І багато іншої нудної роботи, а пан Федоров і його команда не те, щоб цим системно займалися.
Експерт зауважує, тож, якщо Федоров збереже свою посаду, то це заслуга громадської думки українців і сили впливу контексту. Якщо втратить, то це буде дуже гарний урок для нього, що треба приділяти увагу побудові відносин із тими, від кого твоє перебування на посаді безпосередньо залежить. При всьому тому, що парламент зараз слабкий і не дуже суб'єктний, ми – парламентсько-президентська республіка. Щоб балансувати різні настрої, в тому числі в оточенні президента, треба будувати відносини хоть з кимось, крім підписників у соцмережах. Бо конкуренти з цим прямо попрацювали.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Банкова поспішає змінити Кабмін: чому у цьому є тривожний сигнал.