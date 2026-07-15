Чому захиталося крісло під Федоровим: якої помилки припустився міністр

Навколо переформатування уряду чи не найбільше уваги посаді міністра оборони та конкретно Михайла Федорова. Головна проблема Федорова на посаді міністра оборони та під час останнього періоду перебування міністром цифрової трансформації полягає у політичний складовій. Про це розповів політичний експерт Юрій Богданов.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

"За останні приблизно 8 місяців, відколи Єрмак почав різко втрачати вплив і зрештою був викинутий з посади, кількість союзників Федорова та рівень його підтримки в парламенті лише зменшувалися, а от підтримка опонентів – зросла. Данило Гетьманцев збрехати не дасть. І причина, особливо щодо парламенту, не в тому, що Федоров "комусь не дав вкрасти" чи перекрив потоки. Справа в тому, що для суб'єктності та безпеки у відносини з парламентарями треба інвестувати час і ресурс", – зазначив експерт.

Богданов зауважує, міністр – це політична посада. І його робота передбачає торги за голоси, їх збір та розторговування підтримки одних законопроєктів в обмін на інші. І багато іншої нудної роботи, а пан Федоров і його команда не те, щоб цим системно займалися.

Експерт зауважує, тож, якщо Федоров збереже свою посаду, то це заслуга громадської думки українців і сили впливу контексту. Якщо втратить, то це буде дуже гарний урок для нього, що треба приділяти увагу побудові відносин із тими, від кого твоє перебування на посаді безпосередньо залежить. При всьому тому, що парламент зараз слабкий і не дуже суб'єктний, ми – парламентсько-президентська республіка. Щоб балансувати різні настрої, в тому числі в оточенні президента, треба будувати відносини хоть з кимось, крім підписників у соцмережах. Бо конкуренти з цим прямо попрацювали.

"До речі, це стосується всього уряду Свириденко, який у спілкуванні з депутатами не був надто ефективним і не приділяв цьому достатньої уваги. При цьому всьому я вважаю, що уряд Юлії Анатоліївни в цілому впорався зі своїми задачами і з ситуацією, як і Федоров порається на посаді не гірше попередників в цілому. Але навіть у поточній системі влади в Україні не треба забувати базове правило: політикою треба займатися, бо інакше вона займеться тобою", – підсумував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Банкова поспішає змінити Кабмін: чому у цьому є тривожний сигнал.



