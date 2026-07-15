Почему зашаталось кресло под Федоровым: какую ошибку допустил министр

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вокруг переформатирования правительства больше всего внимания должности министра обороны и конкретно Михаила Федорова. Главная проблема Федорова в должности министра обороны и в последний период пребывания министром цифровой трансформации заключается в политической составляющей. Об этом рассказал политический эксперт Юрий Богданов.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Богданов отмечает, министр – это политическая должность. И его работа предусматривает торги за голоса, их сбор и расторг поддержку одних законопроектов в обмен на другие. И много другой скучной работы, а господин Федоров и его команда не то чтобы этим системно занимались.
Эксперт отмечает, что если Федоров сохранит свой пост, то это заслуга общественного мнения украинцев и силы влияния контекста. Если потеряет, то это будет очень хороший урок для него, что нужно уделять внимание построению отношений с теми, от кого твое пребывание в должности напрямую зависит. При всем том, что парламент сейчас слаб и не очень субъектен, мы – парламентско-президентская республика. Чтобы балансировать разные настроения, в том числе в окружении президента, нужно строить отношения хоть с кем-то, кроме подписчиков в соцсетях. Потому что конкуренты с этим прямо поработали.
Читайте на портале "Комментарии" — Банковая спешит сменить Кабмин: почему в этом есть тревожный сигнал.