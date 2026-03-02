Заступником міністра у 20 з невеликим – вища влада в Україні молодшає та викликає все більше скандалів

В українських реаліях високі призначення на державні посади та особисті відносини часто виявляються безпосередньо пов'язаними, що викликає як мінімум подив, а то й прямі скандали. Мабуть, найяскравішим виявом цього стала інформація про можливі більш ніж близькі відносини між двома міністрами – енергетики Світлани Грінчук та юстиції Германа Галущенка, що стало відомо під час операції НАБУ "Мідас" . Пікантності додає той факт, що перед цим саме Галущенко очолював Міністерство енергетики, а Світлана Грінчук була його заступником.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Втім, на посаду заступника міністра Світлана Грінчук прийшла у цілком солідному віці 37 років і з досвідом роботи, проте це можна сказати далеко не про всіх заступників українських міністрів та державних служб. "Коментарі" вирішили згадати випадки призначення на високі посади у структурах влади, які викликали питання та підозри у дуже близьких відносинах новопризначених чиновників.

У заступники міністра МВС у 24 роки – Анастасія Дєєва

Першопрохідником у призначеннях заступниками юних кадрів без профільної освіти після 2014 року в Україні стало Міністерство внутрішніх справ. У жовтні 2016 року заступником голови відомства Арсена Авакова з питань євроінтеграції стала 24-річна Анастасія Дєєва, чиє призначення викликало скандал у зв'язку з двома питаннями:

1) відсутність профільної освіти. Дєєва вивчала політологію, та й стажу роботи на держслужбі у неї не було. Дівчина працювала за цивільно-правовим договором у Департаменті секретаріату Міністра закордонних справ України до березня 2014 року, а з червня 2015 року по червень 2016 року Анастасія Дєєва вважалася радником з комунікацій реформування, з червня по жовтень 2016 року – дорадником з питань проектної;

2) любов'ю до публікацій своїх фото, деякі з яких користувачі вважають дуже відвертими. Щоправда, сама чиновниця заявила, що частина з них фейкові.

Як би там не було, у МВС Анастасія Дєєва затрималася трохи більше ніж на рік і в грудні 2017-го залишила відомство. Настя веде життя громадської діячки, генерального директора Tokarev Foundation і матері.

Зауважимо, що у МВС часів Арсена Авакова таке призначення не було поодиноким. Наприклад, першим заступником голови відомства у 2014-му році стала Катерина Згуладзе, яка також не мала профільної освіти, лише журналістську. Втім, вона мала досвід роботи заступника міністра МВС Грузії, куди дівчина потрапила у 27 років.

Заступником до Міністерства енергетики у 28 років заради євроінтеграції – Наталія Бойко

На початку лютого новим в. о. генерального директора компанії-оператора газотранспортної системи України, стратегічного підприємства стала Наталія Бойко. У повідомленні про призначення вказується про більш ніж 15-річний досвід роботи в енергетиці, зокрема заступника голови Наглядової ради "Нафтогазу" та заступника міністра енергетики.

На посаду заступника міністра енергетики Наталію Бойко було призначено у 2017-му році у віці 28 років, що здавалося б дещо виділяє її з категорії "надто" молодих для такого призначення. Але, як і у випадку з Дєєвою, Наталія Бойко, прийшовши до Міненергетики, не мала профільної освіти. Вона вивчала юриспруденцію у Львівському університеті.

Втім, у своїй роботі з 2010 року Наталія була пов'язана з енергетикою:

- як юрконсультант з регуляторних питань у сфері енергозбереження та нафтогазу у Київському центрі екологічного консалтингу;

- координатор проектів у ERM (Франкфурт), спеціалізація на екології, праві та безпеці у газовидобуванні;

- радник Адміністрації Президента з питань енергетичних реформ; менеджер Національної ради реформ.

Очевидно, цього досвіду виявилося достатньо для того, щоб, як і Анастасії Дєєвої, зайнятися питаннями євроінтеграції на посаді заступника міністра та участі у міжнародних переговорах. Загалом це призначення не викликало особливого скандалу і на своїй посаді Наталія Бойко пропрацювала до 2019-го року, а майже через 7 років очолила "Оператора ГТС".

Наступні скандали з призначеннями заступниками міністрів дівчат, мабуть надто юних для таких високих посад, сталися вже за нового президента Володимира Зеленського.

У заступника міністра "через постіль" — Олександра Клітіна

Втім, перший подібний кадровий скандал нової влади вирізнявся тим, що її героїня – заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду у 37 років – у 2019-му році. Тим не менш, яскрава і ефектна блондинка виглядала молодшою, але головне, того ж року нині покійний нардеп Антон Поляков опублікував аудіо розмов своїх колег, в якому чиновницю обговорювали, як нібито "через постіль", що прийшла на свою посаду.

Згодом пранкер Джокер спровокував Олександру Клітіну на листування, в якому та звинуватила свого керівника – міністра інфраструктури Владислава Криклія у якихось "мутках на тендерах "Укрзалізниці". Підсумком такої відвертості стало звільнення нового заступника міністра, який встиг побути їм трохи більше 2 місяців.

Разом з тим, слід зазначити, що перед призначенням Клітіна близько 4 років (з 2015-го) пропрацювала в Міністерстві інфраструктури – спочатку як радник тодішнього міністра Андрія Пивоварського, а потім як голова Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури. До цього вона працювала у різних банківських структурах.

Вже наступного 2020 року Олександра Клітіна намагалася епатувати заявою про створення своєї політичної партії для боротьби з "політичними повіями", зробленою в купальнику. Однак наприкінці 2025-го ексчиновниця вийшла заміж і поки що про себе не нагадує.

У заступники міністра соцполітики у 25 років з блогерів і на зарплату більше президентської – Ганна Сергєєва

З 14 червня 2022 року своїм скандальним заступником з питань європейської інтеграції набуло міністерства соціальної політики України в особі 25-річної Ганни Сергєєвої. Як з'ясували ЗМІ , дівчина лише рік тому закінчила навчання і була відома скоріше як блогер і не мала не що досвіду держслужби, а й схоже на досвід роботи в традиційному розумінні зовсім. Тим не менш, їй призначили зарплату в 68 643 гривні на місяць, що на той момент більш ніж у 2 рази вища за заробітну плату президента Володимира Зеленського.

Скандал вплинув і вже в серпні блогера-заступника міністра звільнили, тож у результаті вона пропрацювала ще менше ніж Олександра Клітіна, але й цього вистачило, щоб отримати з держбюджету 104 тисячі гривень. Втім, самій дівчині на той час належали автомобіль "Мерседес Бенц" 2021 року випуску за 5 млн грн., квартира, земельна ділянка, понад 33 тисячі євро та 18 тисяч доларів.

Після нетривалої держслужби Ганна Сергєєва зайнялася бізнесом, заснувавши ФОП для надання інформаційних послуг, ймовірно, під рекламу зі свого акаунту в соцмережах і зайнялася благодійністю. Так, Ганна Сергєєва є засновницею кількох благодійних фондів. Наприклад, "Цвічена нація" у 2023-2024 роках на стипендії для навчання талановитих студентів витратила близько 1,7 млн грн.

Зазначимо, що на нижчі посади – не в міністерствах, досить юних дівчат в Україні призначають набагато частіше, бо уваги до них менше. Однак іноді подібні випадки стають відомими, як, наприклад, у 2020-му році сталося з 24-річною Валерією Мельничук, яка стала членом наглядової ради у ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту".

У перші заступники начальника Головного управління Держпродспоживслужби після 7 місяців роботи

Останнім прикладом такої дивної кадрової політики може бути перший заступник начальника Головного управління Державної продовольчої споживчої служби міста Києва Діана Мельник, яка отримала призначення у 26 років.

Будучи за освітою юристом, дівчина із загальним стажем роботи близько 5 років перед високим призначенням встигла опрацювати в Головному управлінні Держпродспоживслужби столиці всього близько 7 місяців – з липня 2024-го по лютий 2025-го.

Як стверджують співробітники управління, законодавство вимагає для таких призначень стаж як мінімум 2-3 роки на керівній посаді. Результатом цього призначення стало те, що багато фахівців звільнилися. Сама Діана проживає у супер модному селищі під Києвом – Козині в елітному будинку.

"Невже зарплати керівників ГУ ДПСС у Києві відрізняються від решти працівників в установі?", — запитують співробітники управління.

Втім, для того щоб викликати сумніви в правильності кадрового призначення не обов'язково бути молодою людиною без або з малим досвідом роботи, іноді такі ж питання викликають і здавалося б цілком досвідчені управлінці. Яскравим прикладом цього є гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, чиє ім'я останнім часом виявляється все більш пов'язаним із скандалами, а його зарплата на місяць становить близько 1 млн грн .