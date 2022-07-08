В Кабмине пополнение: 25-летняя блондинка стала новым замминистра соцполитики

О новом назначении в Министерстве соцполитики по вопросам европейской интеграции сообщил в Facebook бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его информации, у новоназначенного замминистра ни одного опыта работы в сфере госуправления и соцполитики.
Анна Сергеева. Фото: Фейсбук Игорь Мосийчук
"Знакомьтесь, новый заместитель министра социальной политики, без всякого опыта работы в сфере госуправления и соцполитики 25-летняя Анна Сергеева. Это именно то министерство, которое во время войны вместе с Третьяковой отбирает последние социальные права у воюющих украинцев. профессионализмом и волшебными губами, победили" губы!", — написав Игорь Мосийчук.
Также о новом назначении в ответ на запрос издания "Українські новини" сообщили в Минсоцполитики.
Молодая и привлекательная чиновница будет получать зарплату в размере 68 643 гривны в месяц, без учета надбавок и премий. В то же время месячный оклад президента Украины по состоянию на январь 2022 года – 28 тысяч гривен, что в 2,5 раза меньше оклада замминистра соцполитики.
"[...] Согласно приказу Минсоцполитики от 13 июня 2022 года №268-к "О назначении Сергеевой А.А." должностной оклад заместителя министра социальной политики Украины по европейской интеграции, — говорится в сообщении министерства.
В ответе Минсоцполитики уточнили, что "надбавки и другие выплаты заместителю Министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеевой А.А. не установлены".
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