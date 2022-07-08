logo

BTC/USD

21397.61

ETH/USD

1212.24

LTC/USD

51.25

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин В Кабмине пополнение: 25-летняя блондинка стала новым замминистра соцполитики
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кабмине пополнение: 25-летняя блондинка стала новым замминистра соцполитики

Экс-нардеп Игорь Мосийчук потролил молодую блондинку, отметив, что в битве между опытом, профессионализмом и волшебными губами победили губы

сегодня, 14:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

О новом назначении в Министерстве соцполитики по вопросам европейской интеграции сообщил в Facebook бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его информации, у новоназначенного замминистра ни одного опыта работы в сфере госуправления и соцполитики.

В Кабмине пополнение: 25-летняя блондинка стала новым замминистра соцполитики

Анна Сергеева. Фото: Фейсбук Игорь Мосийчук

"Знакомьтесь, новый заместитель министра социальной политики, без всякого опыта работы в сфере госуправления и соцполитики 25-летняя Анна Сергеева. Это именно то министерство, которое во время войны вместе с Третьяковой отбирает последние социальные права у воюющих украинцев. профессионализмом и волшебными губами, победили" губы!", — написав Игорь Мосийчук.

Также о новом назначении в ответ на запрос издания "Українські новини" сообщили в Минсоцполитики. Молодая и привлекательная чиновница будет получать зарплату в размере 68 643 гривны в месяц, без учета надбавок и премий. В то же время месячный оклад президента Украины по состоянию на январь 2022 года – 28 тысяч гривен, что в 2,5 раза меньше оклада замминистра соцполитики.

"[...] Согласно приказу Минсоцполитики от 13 июня 2022 года №268-к "О назначении Сергеевой А.А." должностной оклад заместителя министра социальной политики Украины по европейской интеграции, — говорится в сообщении министерства.
В ответе Минсоцполитики уточнили, что "надбавки и другие выплаты заместителю Министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеевой А.А. не установлены".
Читайте также на портале "Комментарии" — куда вернет фронт: эксперты озвучили прогноз – где теперь будет горячее.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=5298598880216836&set=pcb.5298599293550128
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:37

Головне щоб працьовита була

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!