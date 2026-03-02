Заместителем министра в 20 с небольшим – высшая власть в Украине молодеет и вызывает все больше скандалов

В украинских реалиях высокие назначения на государственные должности и личные отношения часто оказываются напрямую связанными, что вызывает как минимум недоумение, а то и прямые скандалы. Пожалуй, наиболее ярким проявлением этого стала информация о возможных более чем близких отношениях между двумя министрами – энергетики Светланы Гринчук и юстиции Германа Галущенко, что стало известно в ходе операции НАБУ "Мидас". Пикантности добавляет тот факт, что перед этим именно Галущенко возглавлял Министерство энергетики, а Светлана Гринчук была его замом.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Впрочем, на пост замминистра Светлана Гринчук пришла во вполне солидном возрасте 37 лет и с опытом работы, однако это можно сказать далеко не обо всех заместителях украинских министров и государственных служб. "Комментарии" решили вспомнить случаи назначения на высокие должности в структурах власти, вызывавшие вопросы и подозрения в очень близких отношениях новоназначенных чиновников.

В замминистры МВД в 24 года – Анастасия Деева

Первопроходцем в назначениях заместителями юных кадров без профильного образования после 2014 года в Украине стало Министерство внутренних дел. В октябре 2016 года заместителем главы ведомства Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасия Деева, чье назначение вызвало скандал в связи с двумя вопросами:

1) отсутствие профильного образования. Деева изучала политологию, да и стажа работы на госслужбе у нее не было. Девушка трудилась по гражданско-правовому договору в Департаменте секретариата Министра иностранных дел Украины до марта 2014 года, а с июня 2015 года по июнь 2016 года Анастасия Деева числилась советником по коммуникациям реформирования, с июня по октябрь 2016 года — советником по вопросам проектной деятельности в Министерстве внутренних дел;

2) любовью к публикациям своих фото, некоторые из которых пользователи посчитали весьма откровенными. Правда сама чиновница заявила, что часть из них фейковые.

Как бы то ни было, в МВД Анастасия Деева задержалась чуть более чем на год и в декабре 2017-го покинула ведомство. В настоящий момент Настя ведет жизнь общественной деятельницы, генерального директора Tokarev Foundation и матери.

Заметим, что в МВД времен Арсена Авакова такое назначение не было единичным. К примеру, первым заместителем главы ведомства в 2014-м году стала Екатерина Згуладзе, также не имевшая профильного образования, только журналистское. Впрочем, у нее был опыт работы замминистра МВД Грузии, куда девушка попала в 27 лет.

Заместителем в Министерство энергетики в 28 лет ради евроинтеграции – Наталья Бойко

В начале февраля новым и. о. генерального директора компании-оператора газотранспортной системы Украины, стратегического предприятия, стала Наталья Бойко. В сообщении о назначении указывается о более чем 15-летнем опыте работы в энергетике, в том числе заместителя главы Наблюдательного совета "Нафтогаза" и замминистра энергетики.

На пост замминистра энергетики Наталья Бойко была назначена в 2017-м году в возрасте 28 лет, что казалось бы несколько выделяет ее из категории "слишком" молодых для такого назначения. Но, как и в случае с Деевой, Наталья Бойко, придя в Минэнергетики, не имела профильного образования. Она изучала юриспруденцию во Львовском университете.

Впрочем, в своей работе с 2010 года Наталья была связана с энергетикой:

- как юрконсультант по регуляторным вопросам в сфере энергосбережения и нефтегаза в Киевском центре экологического консалтинга;

- координатор проектов в ERM (Франкфурт), специализация на экологии, праве и безопасности в газодобыче;

- советник Администрации Президента по энергетическим реформам; менеджер Национального совета реформ.

Очевидно, этого опыта оказалось достаточно для того, чтобы, как и Анастасии Деевой, заняться вопросами евроинтеграции на посту замминистра, и участия в международных переговорах. В целом данное назначение не вызвало особого скандала и на своем посту Наталья Бойко проработала до 2019-го года, а спустя почти 7 лет возглавила "Оператора ГТС".

Последующие скандалы с назначениями замминистрами девушек, вероятно слишком юных для столь высоких должностей, случились уже при новом президенте Владимире Зеленском.

В замминистры "через постель" — Александра Клитина

Впрочем, первый подобный кадровый скандал новой власти отличался тем, что ее героиня – замминистра инфраструктуры Александра Клитина, получила свою должность в 37 лет – в 2019-м году. Тем не менее, яркая и эффектная блондинка смотрелась моложе, но главное, в том же году ныне покойный нардеп Антон Поляков опубликовал аудио разговоров своих коллег, в котором чиновницу обсуждали, как пришедшую на свою должность якобы "через постель".

Впоследствии пранкер Джокер спровоцировал Александру Клитину на переписку, в которой та обвинила своего руководителя – министра инфраструктуры Владислава Криклия в неких "мутках на тендерах "Укрзализныци". Итогом такой откровенности стало увольнение новоиспеченного замминистра, успевшего побыть им чуть более 2 месяцев.

Вместе с тем следует отметить, что перед назначением Клитина около 4 лет (с 2015-го) проработала в Министерстве инфраструктуры – сперва как советник тогдашнего министра Андрея Пивоварского, а затем как глава Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры. До этого она трудилась в различных банковских структурах.

Уже в следующем 2020-м году Александра Клитина пыталась эпатировать заявлением о создании своей политической партии для борьбы с "политическими проститутками", сделанном в купальнике. Однако в конце 2025-го экс-чиновница вышла замуж и пока о себе не напоминает.

В замминистры соцполитики в 25 лет из блогеров и на зарплату больше президентской – Анна Сергеева

С 14 июня 2022 года своим скандальным заместителем по вопросам европейской интеграции обзавелось министерство социальной политики Украины в лице 25-летней Анны Сергеевой. Как выяснили СМИ, девушка лишь год назад закончила учебу и была известна скорее как блогер и не имела не что опыта госслужбы, но и похоже опыта работы в традиционном понимании вовсе. Тем не менее, ей назначили зарплату в 68 643 гривны в месяц, что на тот момент более чем в 2 раза выше заработной платы президента Владимира Зеленского.

Скандал возымел действие и уже в августе блогера-замминистра уволили, так что в итоге она проработала еще меньше чем Александра Клитина, но и этого хватило, чтобы получить из госбюджета 104 тысячи гривен. Впрочем, самой девушке к тому времени принадлежали автомобиль "Мерседес Бенц" 2021 года выпуска за 5 млн грн., квартира, земельный участок, более 33 тысяч евро и 18 тысяч долларов.

После непродолжительной госслужбы Анна Сергеева занялась бизнесом, учредив ФОП для оказания информационных услуг, вероятно под рекламу со своего аккаунта в соцсетях и занялась благотворительностью. Так, Анна Сергеева является учредительницей нескольких благотворительных фондов. Например, "Цвичена нация" в 2023-2024 годах на стипендии для учебы талантливых студентов потратил около 1,7 млн грн.

Отметим, что на более низкие должности – не в министерствах, достаточно юных девушек в Украине назначают гораздо чаще, просто потому что внимания к ним меньше. Однако иногда подобные случаи становятся известны, как например в 2020-м году случилось с 24-летней Валерией Мельничук, ставшей членом наблюдательного совета в ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта".

В первые замы начальника Главного управления Госпродпотребслужбы после 7 месяцев работы

Последним примером такой странной кадровой политики может быть первый заместитель начальника Главного управления Государственной продовольственной потребительской службы города Киева Диана Мельник, получившая назначение в 26 лет.

Будучи по образованию юристом, девушка с общим стажем работы около 5 лет, перед высоким назначением успела проработать в Главном управлении Госпродпотребслужбы столицы всего около 7 месяцев – с июля 2024-го по февраль 2025-го.

Как утверждают сотрудники управления, законодательство требует для таких назначений стаж как минимум в 2-3 года на руководящей должности. Результатом этого назначения стало то, что многие специалисты уволились. Сама Диана проживает в супер модном поселке под Киевом — Козине в элитном доме.

"Неужели зарплаты руководителей ГУ ГППС г. Киеве отличаются от всех остальных работников в учреждении?", — задаются вопросом сотрудники управления.

Впрочем, для того чтобы вызвать сомнения в правильности кадрового назначения не обязательно быть молодым человеком без или с малым опытом работы, иногда такие же вопросы вызывают и казалось бы вполне себе опытные управленцы. Ярким примером этого является гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, чье имя в последнее время оказывается все более связанным со скандалами, а его зарплата в месяц составляет около 1 млн грн.