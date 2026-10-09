Кримінальна справа та ймовірно незаконний бізнес в Україні: як живе екснардеп ПР Петро Димінський

Долі деяких українських бізнесменів несподівано бувають схожими, розрізняючись лише в деталях. Портал "Коментарі" вже писав про харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Схожа історія і у львівського підприємця Петра Димінського – ДТП зі смертельними наслідками, виїзд з України. Підприємець офіційно розпрощався з українськими активами, проте може заробляти мільярди гривень на контрабанді електроніки.

Петро Димінський. Фото портал "Коментарі"

"Коментарі" розбиралися, що відомо про життя та український бізнес екснардепа від "Партії регіонів" Петра Димінського.

З Кривого Рогу до Львова, а з бізнесу у політику

Уродженець Кривого Рогу у віці за 20 років Петро Димінський розпочав роботу на шахтах Львівського регіону, де й застав його розпад СРСР. Бувши на той час директором однієї з шахт, він зайнявся бізнесом, ставши технічним директором українсько-польського СП "Галметал", яке займалося імпортом в Україну товарів споживання і вивозило метали та вугілля.

Ймовірно, саме там Петро Димінський зробив перші великі гроші, які згодом інвестував у нафтовий бізнес. У 1999-х він став співвласником нафтопереробного комплексу "Галичина". 2001-го – власником ФК "Львів", що для бізнесмена було близько, адже ще в юнацтві він сам професійно грав у футбол.

Період з 2000 по 2013 роки були для бізнесмена часом розквіту, коли його статки оцінювалися до 200 млн дол., а крім нафтової галузі та футболу інтереси були представлені в готельному та розважальному бізнесі, харчопромі, банківській справі та нерухомості.

Цікавився він і політикою — у 2002 році пройшов до Верховної Ради України за списками "Нашої України", проте вже в парламенті перейшов до ПР. Хоча нардепом бізнесмен пробув лише один термін, відтоді його прізвище виявилося міцно пов'язаним із цією партією, а сам він вважався найбільш видатним "регіоналом" у "непрофільному" для партії регіоні.

Проте проблеми у Петра Димінського трапилися не через партійну приналежність, а через ДТП зі смертельним наслідком, яке сталося 18 серпня 2017 року біля села Ямельня на Львівщині. У ході зіткнення загинула 31-річна Наталія Тріль, яка була за кермом власного авто.

Хоча спочатку провину за аварію брав на себе охоронець бізнесмена Андрій Борщ, слідство запідозрило бізнесмена і той виїхав з України. Після цього зі слідством почали відбуватися різні метаморфози – справу передавали на розслідування Нацполіції, Генпрокуратурі та СБУ, проте серйозних зрушень щодо нього не було й через 3 роки. І все це не заважало йому вести бізнес в Україні.

Більше не медіамагнат та не футболіст

Попри те, що нардеп Петро Димінський пробув один термін, володіння медіаактивами робили його помітним політичним гравцем як мінімум у рідному регіоні. Так, львівський телеканал ZIK, що належав йому, у 2019 році входив у ТОП-10 українських телеканалів за кількістю аудиторії, щоправда сталося це вже після зміни власника.

Влітку 2019 року народний депутат України від "Опозиційного блоку" Тарас Козак придбав медіаактив бізнесмена та об'єднав у спільну мережу із придбаними ним раніше ще двома інформаційними телеканалами "112 Україна" та NewsOne. Лише через 6 років після операції стало відомо, що медіабізнес був придбаний за 27,5 млн дол. Щоправда, зрештою в лютому 2021-го вся медіагрупа потрапила під санкції РНБО, а у квітні було заблоковано й Ютуб-канали всіх трьох студій мовлення.

Цікаво, що 2021 року завершився й інший відомий бізнес Петра Димінського – футбольний клуб "Карпати". За рік до того клуб змінив власника – ним став колишній віцепрезидент команди Олег Смалійчук, ще 50% належали офшорній компанії з Віргінських островів, власником якої нібито був Ігор Коломойський. А у липні 2021-го стало відомо про ліквідацію ФК "Карпати" — команда вилетіла з професійного футболу, а заявитись як любителі не побажали.

Зазначимо, що за даними аналітичного сервісу YouControl, з 19 юросіб у різний час пов'язаних з Петром Димінським, продовжують діяти лише 4, і лише в 1 з них бізнесмен продовжує залишатися засновником. Це благодійний фонд однієї з його дочок – Анастасії.

Проте бізнес підприємця в Україні продовжує працювати, правда у двох напрямках – легальному, записаному на дружину та доньок, а також ймовірно прихованому, який може приносити мільярди гривень і це лише офіційно.

Суцільні збитки від сімейного бізнесу

За даними YouControl, до структури сімейного бізнесу Димінських входять 37 компаній, більша частина яких тепер записана на його дружину Олену (10), і дочок Жанни Димінської (13) та Анастасії Димінської, тепер Квятковської (15). Ось тільки якщо вірити їхнім офіційним показникам, більшість із них також ліквідовані чи не приносять прибутку.

Найбільший сімейний актив — ТОВ "Сіті резорт" (сфера діяльності – надання в оренду та експлуатація власного чи орендованого майна, статутний фонд – 9,3 млн грн), згідно з офіційною звітністю у 2025 році отримав дохід у 5,1 млн грн. Ось тільки збитки компанії за той же період становили трохи більше 3 млн грн.

Але набагато цікавішим є склад його власників, представлений власне Анастасією Квятковською (80,56%) та львівським адвокатом Тарасом Панкевичем, який, як повідомляють джерела в інтернеті, є давнім партнером Димінського і відповідає за юридичні питання підприємця. А у вже згаданому благодійному фонді Анастасії Димінської-Квятковської він виступає також підписантом.

Тарас Панкевич може виявитися одним із осіб, хто виступає довіреною особою сімейства Димінських у їхньому прихованому бізнесі, пов'язаному із ввезенням в Україну електроніки. У бізнесі, який лише офіційно у 2025 році приніс понад 2 мільярди гривень.

Мільярди гривень від Ябко для сімейства Димінських на техніці Apple

Як писали "Коментарі", на початку 2026 року спалахнув гучний скандал навколо торгової мережі "Ябко", що спеціалізується на продажі техніки Apple. Було зафіксовано ознаки системного порушення митного та податкового законодавства — йдеться про так званий "сірий" імпорт. Частина товарів імовірно продавалися через пов'язані ФОП, що могло б занижувати податок на додану вартість.

Вперше до діяльності мережі податківці підібралися ще 2025-го, інкримінувавши директору та власнику ТОВ "Вест юей" незаконні схеми з податками та збитками на суму 14 млн грн. За даними YouControl одноосібним власником компанії (сфера діяльності — оптова торгівля електронним та телекомунікаційним обладнанням, деталями до нього, статутний фонд – 5000 грн) виступав Віктор Крук. Відповідно до звітності компанії, після доходів у 448 та 441 млн грн у 2022-2023 роках, виручка компанії просіла до 14 млн у 2024-му та 285 тис. у 2025-му.

Як з'ясувалося в суді, власник записав до складу витрат суми, які не підтверджені бухгалтерськими документами і не пов'язані з діяльністю компанії, або іншими словами, ймовірно, занизив доходи компанії за рахунок фіктивних витрат. Тим не менш, оскільки збитки було компенсовано, покарання власник не зазнав, але, як повідомляють джерела в інтернеті, директор протягом 2023-2024 років ймовірно отримав на рахунки підприємства гроші від фізичних осіб та двох компаній – "Спешлтех" та "Офіс на Вороного" – 34,6 млн грн, проте міг приховати цей факт у звітності.

Зауважимо, що за даними сервісу OpenDataBot, до грудня 2022 року ТОВ "Вест Юей" називалося "Ябко Юей", тобто є однією з основних компаній однойменної мережі, але просто змінила назву.

Щодо ТОВ "Спешлтех" (сфера діяльності – роздрібна торгівля телекомунікаційним обладнанням у спеціалізованих магазинах, статутний фонд – 500 тис. грн), то вона є головною бізнесовою структурою торгової мережі "Ябко". За словами керівника останньої Віталія Турівця, до мережі входять 130 магазинів і протягом 12 років спеціалізується на продажу та сервісному обслуговуванні преміальної мультибрендової техніки.

"Спешлтех" по 50% належить самому Віталію Турківцю та Миколі Крижаку. Останній, за даними з відкритих джерел, також володіє ТОВ "Сіті-Девелопмент Груп", зареєстрованим у Львові за адресою бізнес-центру на вулиці Данилишина, 6. Попередній юридичний номер ТОВ "Сіті-Девелопмент Груп" належить ТОВ "В-Рітейл" — компанії, що входить до групи сім'ї Петра Дими. Обидві компанії зареєстровані в одному бізнес-центрі на вулиці Данилишина.

Директором "Спешлтеху" вважається Ганна Брижак, яка до квітня 2026 року була співвласником компанії, поки її частка не перейшла Віталію Турківцю. Про Анну Брижак відомо, що з жовтня 2023-го по серпень 2024 року вона володіла ТОВ "В-113" (сфера діяльності – надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, статутний фонд – 300 тисяч гривень), яке до неї належало іншій дочці Петра Димінського – Жанні.

Інша згадана у справі "Вест юей" компанія – ТОВ "Офіс на Вороного" (сфера діяльності — купівля та продаж власного нерухомого майна, статутний фонд — 5,7 млн грн), до жовтня 2023 року також належала Жанні Димінській, доки не була продана або передана якійсь Ірині Ферко.

Кількість збігів зі згадкою Жанни Димінської навколо компаній, які мають відношення до мережі "Ябко", дає привід припустити, що сім'я бізнесмена має приховане відношення до діяльності компанії. До речі, діяльності дуже прибуткової – за офіційними даними самої мережі, у 2025 році "Ябко" отримала 2,3 млрд грн. Ймовірно, йдеться про виручку ТОВ "Спешлтех", у якої фінансова звітність за минулий рік говорить, саме про виручку 2 млрд 297 млн грн.

Зауважимо, що в результаті компанія "Ябко" визнала порушення зі свого боку та виплатила 60 млн грн у вигляді донарахованих податків на додану вартість до держбюджету та ще 5 млн грн на потреби ЗСУ.

Проте скільки насправді отримує родина Димінських від діяльності мережі – невідомо.

Більше того, за даними NGL.Медіа, Петро Димінський отримав громадянство Сербії, кредитував кіпрську фірму Jikinto Limited, що займається торгівлею сербською зброєю, а також надавав кредити в 17 млн євро латвійським компаніям New Fuels RSEZ SIA та Energy Resources CHP RSEZ SIA. Зрештою, латвійські ЗМІ стверджують, що Петро Димінський має політичний вплив у країні через депутата латвійського парламенту Вікторію Плешкани із проросійської партії Stabilitātei! (Стабільність!).

Втім, доходи, які ймовірно через "Ябко" та фірми своїх дочок отримує Петро Димінський, не йдуть ні в яке порівняння з 21,5 млрд грн, які заробили дочки ексміністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського.



