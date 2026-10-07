Яхты, небоскребы и 25 млрд грн годового дохода: как живет фигурант рекордной взятки в истории Украины Злочевский

Экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича, Николай Злочевский вот уже 6 лет, по данным "Комментарии", удерживает 2-место в антирейтинге взяток. Его попытка — 6 миллионов долларов для руководства антикоррупционных органов. И все, чем отделался экс-чиновник, признавший свою вину, так это заплатил всего 68 тыс. грн, это при том, что доход его бизнеса в Украине за 2025 год составил порядка 21,6 млрд грн, что в 80 раз больше всей суммы взятки.

Николай Злочевский. Фото портал "Комментарии"

Как именно заработал эти деньги Николай Злочевский, кто ему в этом помог и почему его доходы в ближайшее время могут только вырасти, разбирались "Комментарии".

Из бизнеса во власть и обратно, а также скандал с сыном президента США

60-летний коренной киевлянин Николай Злочевский сперва был кадровым военным, в 1990-х успешно занялся бизнесом в сфере топливного бизнеса и уже в начале 2000-х вошел в политику, став нардепом от СДПУ (о). Впоследствии он ушел из партии Виктора Медведчука в ПР и дважды становился членом парламента, но настоящий успех ждал его на государственной службе – сперва в Госкомитете природных ресурсов Украины, а затем на должности главы одноименного профильного министерства, причем дважды.

То есть Николай Злочевский можно сказать занимался профильным делом как представитель нефтяного бизнеса, разве что дополнив последний газодобычей через создание Burisma Holdings, ставшего одним из крупнейших частных газодобытчиков Украины. Именно в свою компанию бизнесмен и уходил из госслужбы, окончательно перебравшись туда после выезда из Украины в 2014 году, когда он был уже заместителем секретаря СНБО.

С тех пор бизнесмен остается за границей. И это не удивляет, учитывая массу вопросов к нему со стороны украинских правоохранителей.

Наиболее широкую известность Николай Злочевский приобрел в 2016 году. Тогда, по даним источников в интернете, он мог использовать свое влияние для смены генпрокурора в Украине на тогдашнего президента США Джозефа Байдена, через его сына Хантера. Генпрокурором на тот момент был Виктор Шокин, расследовавший обвинения Злочевского в вероятном отмывании денег.

Как гласит фабула скандала, Хантер Байден в 2014 году стал членом директоров того самого Burisma Holdings, за что получал зарплату, о размере которой спорят до сих пор. По версии американского следствия сын экс-президента заработал с 2016 по 2019 года минимум 1,4 млн долл. Как бы то ни было, Виктор Шокин действительно лишился поста генерального прокурора Украины, а его преемник Юрий Луценко закрыл дело против Николая Злочевского.

21,6 млрд грн за год на газе и не только – бизнес экс-министра времен Януковича

Согласно рейтингам самых богатых украинцев, капитал Злочевского оценивается около 0,5 млрд дол. и он стабильно входит в ТОП-20 богатейших жителей страны. Правда официально его влияние на украинский бизнес могло уменьшиться после того как в 2021 году его дочери Карина и Анна стали владельцами 13 компаний, входящих в структуру бизнеса экс-министра. Впрочем, по данным аналитического портала YouControl в состав семейной группы Николая Злочевского входят около 60 коммерческих структур, владельцами которых, помимо его самого и дочерей, является также отец экс-министра Владислав, на котором числятся непрофильные аграрные активы.

В настоящий момент около 50% предприятий группы семьи Злочевских принадлежат дочерям экс-чиновника – 34 у старшей Карины и 30 у Анны, что позволяет Злочевской-старшей быть чуть богаче сестры.

Так, согласно рейтингу сервиса OpenDataBot в 2025 году компании Карины Злочевской заработали для нее 10 млрд 833 млн грн (9,64 млрд грн в 2024-м) и 10 млрд 833 млн грн, но на 300 тыс. меньше – у Анны Злочевской (9 млрд 639 млн грн в 2024-м). Фамилии их отца в рейтинге нет, а дедушка принес в семью 637 тыс. грн.

Настоящей жемчужиной семейного бизнеса Злочевских является ООО "Эско-север" (сфера деятельности – оптовая торговля твердыми, редкими, газоподобными и тому подобными продуктами, уставной фонд – 387 млн грн). Посредством кипрской компании "Дилоретто холдингс лтд" Карина и Анна Злочевские контролируют АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Скайфол", который выступает учредителем большинства фирм, составляющих семейный бизнес Злочевских.

Согласно финансовой отчетности "Эско-север" в 2025 году выручило 13,8 млрд грн, что почти вдвое больше чем до войны – 7,2 млрд грн, и составляет 2/3 от общей выручки всего принадлежащего сестрам дохода в 21,6 млрд грн по итогам 2025 года. Причем этот бизнес остается высокорентабельным, так как из 13,8 млрд грн дохода, 2,2 млрд грн составляет чистая прибыль. Согласно же данным отчетности с сайта компании за 6 месяцев 2026-го чистая прибыль "Эско-север" уже превысила 1,6 млрд грн.

В настоящий момент компания осуществляет добычу на основании 7 лицензий на пользование недрами Украины, правда одну из них – на Шевской площадке в Днепропетровской области, оспаривает прокуратура. При этом пресс-служба "Эско-север" утверждает, что за 2 года компания заплатила 5 млрд грн налогов.

О чем в "Эско-север" явно предпочитают не говорить, так это о 512 судебных документах, связанных с уголовными делами в которых фигурирует компания. Например, в уголовном производстве № 42023112340000220 компания вместе с еще целым рядом фирм из сферы влияния семейства Злочевский подозревается в вероятном уклонении от таможенных платежей. Так, закупая газодобывающее оборудование при ввозе в Украину могли оформлять его как б/у запчасти и даже металлолом, что возможно позволяло сильно экономить на пошлинах за импорт. Согласно одной из таких сделок покупка только 1 буровой установки SK-3000 обошлась в почти 32,3 млн евро, то есть экономия на пошлинах могла составить миллионы евро.

Кстати, "экономия" на налогах могла и раньше встречаться в бизнесе – по данным проекта BlackBOX OSINT, ООО "Геоюнит" при обороте почти в 700 млн грн за пять лет эта компания задекларировала лишь 33 млн чистой прибыли. Уже ликвидированное ООО "Рино Сервисез" при обороте в почти 181 млн грн получило чистой прибыли 700 тысяч, то есть с показателем рентабельности 0,39%. Причем "Геоюнит" и "Рино Сервисез" выиграли государственных тендеров на сумму почти 65 млн грн.

Рекордсменом же "господдержки" стало непрофильное ООО "Инфокс" (сфера деятельности – забор, очистка и поставка воды, уставной фонд – 585,1 млн грн), принадлежащее дочерям Злочевского через кипрскую VIRMANTO LIMITED. На арендуемом имуществе "Одессаводоканал" компания заработала на поставках воды одесситам в 2025 году 2,2 млрд грн, в том числе 38 млн грн чистой прибыли. Государство же внесло в финансовое благополучие компании 173 млн грн полученных от гостендеров с 2017 года.

Небоскребы и недвижимость на сотни миллионов

Интересны и покупки Николая Злочевского на рынке столичной недвижимости. В сети интернет сообщалось, что в 2023 году бизнес-структуры экс-министра активно скупали недвижимость в столице – только 3 крупнейшие сделки оценивались примерно в 680 млн грн.

Уже в апреле 2026 года Николай Злочевский снова крупно вложился в недвижимость столицы – речь шла о недостроенном небоскребе на 2 башни по 47 и 34 этажа Sky Towers. Покупателем недостроя за 560 млн грн стало ООО "Тех инвест постач плюс" с уставным капиталом в 0,5 млн грн (сфера деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд – 500 тыс. грн).

Директор компании Роман Чумак через компанию "Финанс Учет Консалт" владел финансовой компанией "Юниверсал компани", которая сменила название на "Скайфол Финанс", такую информацию можна найти в интернете. Как сообщали выше "Комментарии", именно она является учредителем большинства компаний Николая Злочевского и принадлежит его дочерям Карине и Анне через кипрскую "Дилоретто холдингс лтд".

Яхта в обмен на целое месторождение нефти и газа

5 октября в Интернете появилась информация о продаже Николаем Злочевским принадлежащей ему 54-метровой яхты RHINO за 25,6 млн евро или более 1,3 млрд грн. Хотя судно считается суперяхтой, есть корабли и более роскошные, что якобы и побудило владельца продать "старушку", чтобы купить новую.

Но в то же время эта новость совпала с информацией об интересе Николая Злочевского к Стынавскому нефтегазовому месторождению во Львовской области. После того как летом СНБО наложила санкции на компанию, владевшую лицензией на ее добычу, работы на месторождении приостановились.

Однако вместо проведения обычного аукциона, ГНПП "Геоинформ Украины" отклонил это предложение, так как:

1) утвержденный контур Стынавского месторождения (протокол ДКЗ от 23.04.2015 № 3354) частично выходит за пределы участка, который предложила "Укрнафта";

2) Инициированный объект пространственно накладывается на границы действующего спецразрешения от 25.10.2011 № 5398 (Семигиновское месторождение), принадлежащего ООО "ПАРИ НАФТОГАЗ" (код ЕГРПОУ 44486791) и, как написано в письме, "не имеет ограничения по глубине использования".

Первое основание касается границ самой заявки и теоретически может быть устранено технически. Второе — принципиальное: пока разрешение "Пари Нафтогаз" формально не ограничено по глубине, любую заявку на Стынавское можно отклонять из-за "наложения".

При этом ООО "Пари Нафтогаз" (сфера деятельности – добыча сырой нефти, уставной фонд – 1 млн 245 тыс. грн) через кипрскую "Семигин холдингс лтд" также принадлежит Карине и Анне Злочевским. При этом отметим, что формально компания напрочь убыточна – с 2021 года ООО ни разу не получило чистую прибыль, а в 2025-м ее убыток составил 12,5 млн грн.

При этом, несмотря на потенциально высокие запасы нефти и газа (3,2 млн тонн и 995 млн кубометров соответственно), Семигиновское месторождение не разрабатывается, то есть приносит "Пари нафтогаз" одни убытки. Более того, в 2025 году прокуратура инициировала аннулирование лицензии компании, правда безуспешно.

Вместе с тем по версии чиновников частичное пересечение Семигиновского и Стынавского месторождений якобы дает права на запасы последнего компании Николая Злочевского. Хотя на самом деле глубина залегания запасов на обоих месторождения разная: 2800-3500 метров на Стынавском и 3605-4540 метров на Семигиновском.

Но что куда ценнее — Стынавское месторождение уже дает нефть и газ, порядка 15,7 тыс. тонн и 25 млн кубометров соответственно. С учетом заявленных объемов и цен на углероды месторождение потенциально способно принести в период высоких цен порядка 10 млн долл. (около 100 тыс. баррелей нефти марки Urals при нынешней цене примерно 100 долларов за баррель) и 20 млн евро (25 млн кубометров по цене 800 евро за 1000 кубов). То есть "цена вопроса" может достигать 1,5 млрд грн в ходе пиковых значений цен и вероятно в 1,5-2 раза меньше в обычное время.

Причем добыча будет происходить на более малой глубине залегания, что делает добычу углеродов потенциально более дешевой, чем с глубины в 4,5 км. Не говоря уже о том, что Семигиновское месторождение генерирует лишь порядка 10-12 млн грн. убытков ежегодно.

Не исключено, что в такой ситуации сообщение о продаже Николаем Злочевским своей яхты может иметь и другое объяснение – достать средства для получения контроля над месторождением.

Помощникам Злочевского ничего не грозит?

В истории с интересом бизнесмена к Стынавскому месторождению обращает на себя внимание фамилия бывшего главы Госгеонадра Украины Романа Опимаха. В бытность главой ведомства именно он давал разрешение "Пари нафтогазу", в котором указаны географические границы Семигиновского месторождения, совпадающие со Стынавским, но при этом без указания на какой именно глубине компания может добывать углеводороды.

Неизвестно, было ли это следствием намеренной ошибки ли простой забывчивости, но из-за такой формулировки одного чиновника, другой в лице главы ГНПП "Геоинформ Украины" Павла Бовсуновского может блокировать аукцион по Стынавскому месторождению.

Заметим, что возникают вопросы и к ответственности чиновников, которые могли быть вовлечены в эти схемы. Так, экс-глава департамента ГФС Елена Мазурова и бывший заместитель начальника ГУ ГФС Николай Ильяшенко заключили сделку по делу о взятке в 6 млн долл.

В сети Интернет можно найти информацию о материальном положении обоих. Так супруг бывшей чиновницы Георгий Мазуров купил новенький Mercedes-Benz G 400 2021 года выпуска. Даже сейчас такой автомобиль может стоить около 120 тыс. долл. На момент покупки машины у Мазурова не было бизнеса – только в течение последних двух лет он открыл "ФОП" бухгалтерского учета и зарегистрировал два ООО с уставным капиталом по 5 тыс. грн. На него же оформлено поместье в Конча-Заспе площадью 857,1 кв. м. На территории, судя по снимкам Google Earth, выполнен ландшафтный дизайн, также есть мансарда и несколько террас.

Другой осужденный по делу – Николай Ильяшенко – сейчас может получать сотни тысяч гривен ежемесячно от аренды собственной недвижимости, поэтому безбедная жизнь ему гарантирована.

Для сравнения: в своей последней декларации (за 2020 год) Ильяшенко указал в собственности два парковочных места, земельный участок и просторную квартиру площадью почти 110 кв. м, которую оформил еще в 2004 году. Сейчас же на имя бывшего налоговика зарегистрировано 19 (!) объектов недвижимости. В 2024 году на основании договора дарения на его имя оформили два помещения общей площадью около 216 кв. м в ЖК "Корона" на Позняках. Буквально через месяц на его имя оформили трехкомнатную квартиру в ЖК "Metropole", а также – целых 12 парковочных мест в этом же ЖК.

Кроме того, в подземном переходе на Майдане Независимости на него зарегистрировано помещение общей площадью 221,7 кв. м (также на основании договора дарения).

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