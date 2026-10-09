Уголовное дело и вероятно незаконный бизнес в Украине: как живет экс-нардеп ПР Петр Дыминский

Судьбы некоторых украинских бизнесменов неожиданно бывают похожи, различаясь только в деталях. Портал “Комментарии” уже писал о харьковском бизнесмене Александре Ярославском. Схожая история и у львовского предпринимателя Петра Дыминского — ДТП со смертельным исходом, выезд из Украины. Предприниматель официально распрощался с украинскими активами, однако может зарабатывать миллиарды гривен на контрабанде электроники.

Петр Дыминский. Фото портал "Комментарии"

"Комментарии" разбирались, что известно о жизни и украинском бизнесе экс-нардепа от “Партии регионов” Петре Дыминском.

Из Кривого Рога во Львов, а из бизнеса в политику

Уроженец Кривого Рога в возрасте немногим за 20 лет Петр Дыминский начал работу на шахтах Львовского региона, где и застал его распад СССР. Будучи к тому времени директором одной из шахт, он занялся бизнесом, став техническим директором украинско-польского СП "Галметалл", занимавшегося импортом в Украину товаров потребления и вывозившего металлы и уголь.

Вероятно, именно там Петр Дыминский сделал первые большие деньги, которые впоследствии он инвестировал в нефтяной бизнес. В 19990-х он стал совладельцем нефтеперерабатывающего комплекса Галичина. В 2001-м — владельцем ФК "Львов", что для бизнесмена было близко, ведь еще в юношестве он сам профессионально играл в футбол.

Период с 2000 по 2013-й годы были для бизнесмена временем расцвета, когда его состояние оценивалось до 200 млн долл., а кроме нефтянки и футбола интересы были представлены в гостиничном и развлекательном бизнесе, пищепроме, банковском деле и недвижимости.

Не был он чужд и политике, в 2002 году пройдя в Верховную Раду Украины по спискам "Нашей Украины", однако уже в парламенте перешел в ПР. Хотя нардепом бизнесмен пробыл лишь один срок, с тех пор его фамилия оказалась прочно связана с этой партией, а сам он считался наиболее видным "регионалом" в "непрофильном" для партии регионе.

Однако проблемы у Петра Дыминского случились не из-за партийной принадлежности, а из-за ДТП со смертельным исходом, случившегося 18 августа 2017 возле села Ямельня на Львовщине. В ходе столкновения погибла 31-летняя Наталья Триль, которая была за рулем собственного авто.

Хотя изначально вину за аварию на себя брал охранник бизнесмена Андрей Борщ, следствие заподозрило бизнесмена и тот выехал из Украины. После этого со следствием начали происходить различные метаморфозы – дело передавали на расследование Нацполиции, Генпрокуратуре и СБУ, однако серьезных сдвигов по нему не было и спустя 3 года. И все это не мешало ему вести бизнес в Украине.

Больше не медиамагнат и не футболист

Несмотря на то, что нардепом Петр Дыминский пробыл один срок, владение медиаактивами делали его заметным политическим игроком как минимум в родном регионе. Так, принадлежавший ему львовский телеканал ZIK в 2019 году входил в ТОП-10 украинских телеканалов по количеству аудитории, правда случилось это уже после смены владельца.

Летом 2019 года народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Тарас Козак приобрел медиаактив бизнесмена и объединил в общую сеть с приобретенными им ранее еще двумя информационными телеканалами "112 Украина" и NewsOne. Лишь спустя 6 лет после сделки стало известно, что медиабизнес был приобретен за 27,5 млн долл. Правда в конце концов в феврале 2021-го вся медиагруппа попала под санкции СНБО, а в апреле были заблокированы и Ютуб-каналы всех трех студий вещания.

Любопытно, что в 2021 году завершился и другой известный бизнес Петра Дыминского – футбольный клуб "Карпаты". За год до того клуб сменил владельца – им стал бывший вице-президент команды Олег Смалийчук, еще 50% принадлежали офшорной компании с Виргинских островов владельцем которой якобы был Игорь Коломойский. А в июле 2021-го стало известно о ликвидации ФК "Карпаты" — команда вылетела из профессионального футбола, а заявиться как любители не пожелали.

Отметим, что по данным аналитического сервиса YouControl, из 19 юрлиц в разное время связанных с Петром Дыминским, продолжают действовать всего 4, и лишь в 1 из них бизнесмен продолжает оставаться учредителем. Это благотворительный фонд одной из его дочерей — Анастасии.

Тем не менее бизнес предпринимателя в Украине продолжает работать, правда в двух направления – легальном, записанном на жену и дочек, а также вероятно скрытом, который может приносить миллиарды гривен и это только официально.

Сплошные убытки от семейного бизнеса

По данным YouControl в структуру семейного бизнеса Дыминских входят 37 компаний, большая часть которых теперь записана на его жену Елену (10), и дочерей Жанны Дыминской (13) и Анастасии Дыминской, теперь Квятковской (15). Вот только если верить их официальным показателям, большинство из них также ликвидированы или не приносят прибыли.

Самый крупный семейный актив — ООО "Сити резорт" (сфера деятельности – предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного имущества, уставной фонд – 9,3 млн грн), согласно официальной отчетности в 2025 году получил доход в 5,1 млн грн. Вот только убыток компании за тот же период составил чуть более 3 млн грн.

Но куда интереснее состав его владельцев, представленный собственно Анастасией Квятковской (80,56%) и львовским адвокатом Тарасом Панкевичем, который, как сообщают источники в интернете, является давним партнером Дыминского и отвечает за юридические вопросы предпринимателя. А в уже упомянутом благотворительном фонде Анастасии Дыминской-Квятковской он выступает также подписантом.

Тарас Панкевич может оказаться одним из лиц, кто выступает доверенным лицом семейства Дыминских в их скрытом бизнесе, связанном с ввозом в Украину электроники. В бизнесе, который только официально в 2025 году принес более 2 миллиардов гривен.

Миллиарды гривен от "Ябко" для семейства Дыминских на технике Apple

Как писали "Комментарии", в начале 2026 года вспыхнул громкий скандал вокруг торговой сети "Ябко", специализирующейся на продаже техники Apple. Были зафиксированы признаки системного нарушения таможенного и налогового законодательства — речь идет о так называемом "сером" импорте. Часть товаров вероятно продавались через связанные ФОПы, что могло занижать налог на добавленную стоимость.

Впервые к деятельности сети налоговики подобрались еще в 2025-м, инкриминировав директору и владельцу ООО "Вест юэй" вероятно незаконные схемы с налогами и убытках на сумму в 14 млн грн. Согласно данным YouControl единоличным владельцем компании (сфера деятельности — оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему, уставной фонд – 5000 грн) выступал некий Виктор Крук. Согласно отчетности компании, после доходов в 448 и 441 млн грн в 2022-2023 годах, выручка компании просела до 14 млн в 2024-м и 285 тыс. в 2025-м.

Как выяснилось в суде, владелец записал в состав расходов суммы, не подтвержденные бухгалтерскими документами и не связанные с деятельностью компании, или иными словами вероятно занизил доходы компании за счет фиктивных расходов. Тем не менее поскольку ущерб был компенсирован, наказание владелец не понес, но, как сообщают источники в интернете, директор в течение 2023-2024 гг. вероятно получил на счета предприятия деньги от физических лиц и двух компаний — "Спешлтех" и "Офис на Вороного" — 34,6 млн грн, однако мог скрыть этот факт в отчетности.

Заметим, что по данным сервиса OpenDataBot, до декабря 2022 года ООО "Вест юэй" называлось "Ябко юэй", то есть является одной из основных компаний одноименной сети, но просто сменила название.

Относительно ООО "Спешлтех" (сфера деятельности — розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, уставной фонд – 500 тыс. грн), то она является головной бизнес-структурой торговой сети "Ябко". По словам руководителя последней Виталия Туровца, в сеть входят 130 магазинов и в течение 12 лет специализируется на продаже и сервисном обслуживании премиальной мультибрендовой техники.

"Спешлтех" по 50% принадлежит самому Виталию Турковцу и Николаю Крижаку. Последний по данным из открытых источников также владеет ООО "Сити-Девелопмент Груп", зарегистрированным во Львове по адресу бизнес-центра на улице Данилишина, 6. Предыдущий юридический номер ООО "Сити-Девелопмент Груп" принадлежит ООО "В-Ритейл" — компании, входящей в группу семьи Петра Дыминского. Обе фирмы зарегистрированы в одном бизнес-центре на улице Данилишина.

Директором "Спешлтеха" числится Анна Брижак, которая до апреля 2026 года была совладелицей компании, пока ее доля не перешла Виталию Турковцу. Об Анне Брижак известно, что с октября 2023-го по август 2024 года она владела ООО "В-113", (сфера деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд — 300 тысяч гривен), которое до нее принадлежало другой дочери Петра Дыминского – Жанне.

Другая упомянутая в деле "Вест юэй" компания – ООО "Офис на Вороного" (сфера деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, уставной фонд — 5,7 млн грн), до октября 2023 года также принадлежала Жанне Дыминской, пока не была продана или передана некоей Ирине Ферко.

Количество совпадений с упоминанием Жанны Дыминской вокруг компаний, имеющих отношение к сети "Ябко" дает повод предположить, что семья бизнесмена имеет скрытое отношение к деятельности компании. Кстати, деятельности очень прибыльной – по официальным данным самой сети, в 2025 году "Ябко" выручила 2,3 млрд грн. Вероятно, речь идет о выручке ООО "Спешлтех", у которой финансовая отчетность за минувший год говорит, как раз о выручке в 2 млрд 297 млн.

Заметим, что в итоге компания "Ябко" признала нарушения со своей стороны и выплатила 60 млн грн в виде доначисленных налогов на добавленную стоимость в госбюджет и еще 5 млн грн на нужды ВСУ.

Однако сколько на самом деле получает семья Дыминских от деятельности сети – неизвестно.

Более того, по данным NGL.Медиа, Петр Дыминский получил гражданство Сербии, кредитовал кипрскую фирму Jikinto Limited занимающуюся торговлей сербским оружием, а также предоставлял кредиты в 17 млн евро латвийским компаниям New Fuels RSEZ SIA и Energy Resources CHP RSEZ SIA. Наконец, латвийские СМИ утверждают, что Петр Дыминский имеет политическое влияние в стране через депутата латвийского парламента Викторию Плешкане из пророссийской партии Stabilitātei! (Стабильность!).

Впрочем, доходы которые вероятно через "Ябко" и фирмы своих дочерей получает Петр Дыминский не идут ни в какое сравнение с 21,5 млрд грн, которые заработали дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.



