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Уголовное дело и вероятно незаконный бизнес в Украине: как живет экс-нардеп ПР Петр Дыминский

Петр Дыминский: что известно о деятельности и бизнесе в Украине экс-нардепа ПР

9 октября 2026, 20:48
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Кречмаровская Наталия

Судьбы некоторых украинских бизнесменов неожиданно бывают похожи, различаясь только в деталях. Портал “Комментарии” уже писал о харьковском бизнесмене Александре Ярославском. Схожая история и у львовского предпринимателя Петра Дыминского — ДТП со смертельным исходом, выезд из Украины. Предприниматель официально распрощался с украинскими активами, однако может зарабатывать миллиарды гривен на контрабанде электроники.

Уголовное дело и вероятно незаконный бизнес в Украине: как живет экс-нардеп ПР Петр Дыминский

Петр Дыминский. Фото портал "Комментарии"

"Комментарии" разбирались, что известно о жизни и украинском бизнесе экс-нардепа от “Партии регионов” Петре Дыминском.

Из Кривого Рога во Львов, а из бизнеса в политику

Уроженец Кривого Рога в возрасте немногим за 20 лет Петр Дыминский начал работу на шахтах Львовского региона, где и застал его распад СССР. Будучи к тому времени директором одной из шахт, он занялся бизнесом, став техническим директором украинско-польского СП "Галметалл", занимавшегося импортом в Украину товаров потребления и вывозившего металлы и уголь.

Вероятно, именно там Петр Дыминский сделал первые большие деньги, которые впоследствии он инвестировал в нефтяной бизнес. В 19990-х он стал совладельцем нефтеперерабатывающего комплекса Галичина. В 2001-м — владельцем ФК "Львов", что для бизнесмена было близко, ведь еще в юношестве он сам профессионально играл в футбол.

Период с 2000 по 2013-й годы были для бизнесмена временем расцвета, когда его состояние оценивалось до 200 млн долл., а кроме нефтянки и футбола интересы были представлены в гостиничном и развлекательном бизнесе, пищепроме, банковском деле и недвижимости.

Не был он чужд и политике, в 2002 году пройдя в Верховную Раду Украины по спискам "Нашей Украины", однако уже в парламенте перешел в ПР. Хотя нардепом бизнесмен пробыл лишь один срок, с тех пор его фамилия оказалась прочно связана с этой партией, а сам он считался наиболее видным "регионалом" в "непрофильном" для партии регионе.

Однако проблемы у Петра Дыминского случились не из-за партийной принадлежности, а из-за ДТП со смертельным исходом, случившегося 18 августа 2017 возле села Ямельня на Львовщине. В ходе столкновения погибла 31-летняя Наталья Триль, которая была за рулем собственного авто.

Хотя изначально вину за аварию на себя брал охранник бизнесмена Андрей Борщ, следствие заподозрило бизнесмена и тот выехал из Украины. После этого со следствием начали происходить различные метаморфозы – дело передавали на расследование Нацполиции, Генпрокуратуре и СБУ, однако серьезных сдвигов по нему не было и спустя 3 года. И все это не мешало ему вести бизнес в Украине.

Больше не медиамагнат и не футболист

Несмотря на то, что нардепом Петр Дыминский пробыл один срок, владение медиаактивами делали его заметным политическим игроком как минимум в родном регионе. Так, принадлежавший ему львовский телеканал ZIK в 2019 году входил в ТОП-10 украинских телеканалов по количеству аудитории, правда случилось это уже после смены владельца.

Летом 2019 года народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Тарас Козак приобрел медиаактив бизнесмена и объединил в общую сеть с приобретенными им ранее еще двумя информационными телеканалами "112 Украина" и NewsOne. Лишь спустя 6 лет после сделки стало известно, что медиабизнес был приобретен за 27,5 млн долл. Правда в конце концов в феврале 2021-го вся медиагруппа попала под санкции СНБО, а в апреле были заблокированы и Ютуб-каналы всех трех студий вещания.

Любопытно, что в 2021 году завершился и другой известный бизнес Петра Дыминского – футбольный клуб "Карпаты". За год до того клуб сменил владельца – им стал бывший вице-президент команды Олег Смалийчук, еще 50% принадлежали офшорной компании с Виргинских островов владельцем которой якобы был Игорь Коломойский. А в июле 2021-го стало известно о ликвидации ФК "Карпаты" — команда вылетела из профессионального футбола, а заявиться как любители не пожелали.

Отметим, что по данным аналитического сервиса YouControl, из 19 юрлиц в разное время связанных с Петром Дыминским, продолжают действовать всего 4, и лишь в 1 из них бизнесмен продолжает оставаться учредителем. Это благотворительный фонд одной из его дочерей — Анастасии.

Тем не менее бизнес предпринимателя в Украине продолжает работать, правда в двух направления – легальном, записанном на жену и дочек, а также вероятно скрытом, который может приносить миллиарды гривен и это только официально.

Сплошные убытки от семейного бизнеса

По данным YouControl в структуру семейного бизнеса Дыминских входят 37 компаний, большая часть которых теперь записана на его жену Елену (10), и дочерей Жанны Дыминской (13) и Анастасии Дыминской, теперь Квятковской (15). Вот только если верить их официальным показателям, большинство из них также ликвидированы или не приносят прибыли.

Самый крупный семейный актив — ООО "Сити резорт" (сфера деятельности – предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного имущества, уставной фонд – 9,3 млн грн), согласно официальной отчетности в 2025 году получил доход в 5,1 млн грн. Вот только убыток компании за тот же период составил чуть более 3 млн грн.

Но куда интереснее состав его владельцев, представленный собственно Анастасией Квятковской (80,56%) и львовским адвокатом Тарасом Панкевичем, который, как сообщают источники в интернете, является давним партнером Дыминского и отвечает за юридические вопросы предпринимателя. А в уже упомянутом благотворительном фонде Анастасии Дыминской-Квятковской он выступает также подписантом.

Тарас Панкевич может оказаться одним из лиц, кто выступает доверенным лицом семейства Дыминских в их скрытом бизнесе, связанном с ввозом в Украину электроники. В бизнесе, который только официально в 2025 году принес более 2 миллиардов гривен.

Миллиарды гривен от "Ябко" для семейства Дыминских на технике Apple

Как писали "Комментарии", в начале 2026 года вспыхнул громкий скандал вокруг торговой сети "Ябко", специализирующейся на продаже техники Apple. Были зафиксированы признаки системного нарушения таможенного и налогового законодательства — речь идет о так называемом "сером" импорте. Часть товаров вероятно продавались через связанные ФОПы, что могло занижать налог на добавленную стоимость.

Впервые к деятельности сети налоговики подобрались еще в 2025-м, инкриминировав директору и владельцу ООО "Вест юэй" вероятно незаконные схемы с налогами и убытках на сумму в 14 млн грн. Согласно данным YouControl единоличным владельцем компании (сфера деятельности — оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему, уставной фонд – 5000 грн) выступал некий Виктор Крук. Согласно отчетности компании, после доходов в 448 и 441 млн грн в 2022-2023 годах, выручка компании просела до 14 млн в 2024-м и 285 тыс. в 2025-м.

Как выяснилось в суде, владелец записал в состав расходов суммы, не подтвержденные бухгалтерскими документами и не связанные с деятельностью компании, или иными словами вероятно занизил доходы компании за счет фиктивных расходов. Тем не менее поскольку ущерб был компенсирован, наказание владелец не понес, но, как сообщают источники в интернете, директор в течение 2023-2024 гг. вероятно получил на счета предприятия деньги от физических лиц и двух компаний — "Спешлтех" и "Офис на Вороного" — 34,6 млн грн, однако мог скрыть этот факт в отчетности.

Уголовное дело и вероятно незаконный бизнес в Украине: как живет экс-нардеп ПР Петр Дыминский - фото 2
Уголовное дело и вероятно незаконный бизнес в Украине: как живет экс-нардеп ПР Петр Дыминский - фото 2

Заметим, что по данным сервиса OpenDataBot, до декабря 2022 года ООО "Вест юэй" называлось "Ябко юэй", то есть является одной из основных компаний одноименной сети, но просто сменила название.

Уголовное дело и вероятно незаконный бизнес в Украине: как живет экс-нардеп ПР Петр Дыминский - фото 2

Относительно ООО "Спешлтех" (сфера деятельности — розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, уставной фонд – 500 тыс. грн), то она является головной бизнес-структурой торговой сети "Ябко". По словам руководителя последней Виталия Туровца, в сеть входят 130 магазинов и в течение 12 лет специализируется на продаже и сервисном обслуживании премиальной мультибрендовой техники.

"Спешлтех" по 50% принадлежит самому Виталию Турковцу и Николаю Крижаку. Последний по данным из открытых источников также владеет ООО "Сити-Девелопмент Груп", зарегистрированным во Львове по адресу бизнес-центра на улице Данилишина, 6. Предыдущий юридический номер ООО "Сити-Девелопмент Груп" принадлежит ООО "В-Ритейл" — компании, входящей в группу семьи Петра Дыминского. Обе фирмы зарегистрированы в одном бизнес-центре на улице Данилишина.

Директором "Спешлтеха" числится Анна Брижак, которая до апреля 2026 года была совладелицей компании, пока ее доля не перешла Виталию Турковцу. Об Анне Брижак известно, что с октября 2023-го по август 2024 года она владела ООО "В-113", (сфера деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд — 300 тысяч гривен), которое до нее принадлежало другой дочери Петра Дыминского – Жанне.

Уголовное дело и вероятно незаконный бизнес в Украине: как живет экс-нардеп ПР Петр Дыминский - фото 2

Другая упомянутая в деле "Вест юэй" компания – ООО "Офис на Вороного" (сфера деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, уставной фонд — 5,7 млн грн), до октября 2023 года также принадлежала Жанне Дыминской, пока не была продана или передана некоей Ирине Ферко.

Количество совпадений с упоминанием Жанны Дыминской вокруг компаний, имеющих отношение к сети "Ябко" дает повод предположить, что семья бизнесмена имеет скрытое отношение к деятельности компании. Кстати, деятельности очень прибыльной – по официальным данным самой сети, в 2025 году "Ябко" выручила 2,3 млрд грн. Вероятно, речь идет о выручке ООО "Спешлтех", у которой финансовая отчетность за минувший год говорит, как раз о выручке в 2 млрд 297 млн.

Заметим, что в итоге компания "Ябко" признала нарушения со своей стороны и выплатила 60 млн грн в виде доначисленных налогов на добавленную стоимость в госбюджет и еще 5 млн грн на нужды ВСУ.

Однако сколько на самом деле получает семья Дыминских от деятельности сети – неизвестно.

Более того, по данным NGL.Медиа, Петр Дыминский получил гражданство Сербии, кредитовал кипрскую фирму Jikinto Limited занимающуюся торговлей сербским оружием, а также предоставлял кредиты в 17 млн евро латвийским компаниям New Fuels RSEZ SIA и Energy Resources CHP RSEZ SIA. Наконец, латвийские СМИ утверждают, что Петр Дыминский имеет политическое влияние в стране через депутата латвийского парламента Викторию Плешкане из пророссийской партии Stabilitātei! (Стабильность!).

Впрочем, доходы которые вероятно через "Ябко" и фирмы своих дочерей получает Петр Дыминский не идут ни в какое сравнение с 21,5 млрд грн, которые заработали дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.




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