Ексглава Мінкульту Ростислав Карандєєв - від поруки за сумнівний кредит до схем виїзду за кордон

Серед цілого ряду припущень та причин, які могли коштувати Михайлу Федорову крісла міністра оборони, звучала і провал реформи мобілізації. І свій непрямий внесок у цей процес можуть робити дуже багато людей, наприклад, колишній в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Ростислав Карандєєв. Фото портал "Коментарі"

“Коментарі” вирішили розібратися у постаті колишнього тимчасового голови Мінкульту і виявилося, що свого часу він був пов'язаний не лише з багатьма політичними лідерами країни, а й, мабуть, із професійними зловмисниками.

Політика та скандали — життя міністра культури в Україні

Ростислав Володимирович Карандєєв, який народився у Києві в 1972 році, здобувши вищу освіту за спеціальністю “Фізика твердих тіл”, у 24 роки почав працювати в пресслужбі КМДА. Протягом наступних років він ставав заступником глав райдержадміністрацій Києва, депутатом Київміськради, засновував партії та громадські організації. Одна з цих ГО – “Нова Україна”, яка у 2010 році стала тим самим “Українським альянсом за реформи” або простіше кажучи “УДАРом” Віталія Кличка.

У 2006 році Ростислав Карандєєв почав працювати в Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту України, в якій досяг вершини своєї кар'єри – посади заступника міністра. У Міністерстві культури ставав заступник міністра вже двічі – у 2016-2020-му та 2020-2023 рр., більше року виконував обов'язки міністра.

На посаді заступника міністра він раз у раз потрапляв у скандали — зарплата в 500 тис. грн у 2020 році, зміна керівництва в Національній музичній академії ім. Чайковського, робота нібито на користь київського забудовника Олександра Сусленського, на чиєму авто їздив чиновник. Або використання службового становища, коли він підписав документ про присвоєння звання “Заслуженого артиста України” Олені Горшуновій, з якою його неодноразово бачили разом. А також у користуванні незадекларованими авто та штрафами за порушення правил дорожнього руху, що в результаті призвело до того, що в кріслі голови відомства він закріпитися не зумів.

По 13 тисяч доларів за ухилянта та 200 тисяч гривень заощаджень — про фінанси ексміністра

Зрештою, у квітні 2025 року Ростислав Карандєєв став директором-мистецьким керівником Дніпровського академічного театру опери та балету. І саме на цій посаді він отримав уже справжню підозру від Офісу генерального прокурора України.

Як повідомив 20 червня генпрокурор Руслан Кравченко, йшлося про виїзд військовозобов'язаних чоловіків під виглядом членів музичного гурту на закордонні гастролі. В результаті 8 чоловіків не повернулися до України. Зробити вони це змогли не відразу – спочатку у Держприкордонслужбі відмовили у виїзді, і лише після листа в. о. міністра культури та інформаційної політики "музиканти" були випущені на "гастролі".

За даними Нацполіції йдеться про 28 ухилянтів, які заплатили до 13 тисяч доларів за 1 місце і ще 16 осіб готувалися стати "музикантами". Тобто може йтися про дохід у 364 тисячі доларів.

Сам Ростислав Карандєєв підтвердив ЗМІ, що йому висунуто підозру, але назвав це необґрунтованим.

Якщо ж подивитися на декларацію про доходи Ростислава Карандєєва, то він живе дуже скромно – у 2024 році його дохід становив 1 млн 387 тис. грн, 201 тис. грн він зберігає у вигляді готівки. Цікаво, що користується він авто MAZDA, записаним на Ігоря Горшунова, можливо, чоловіка тієї самої оперної співачки Олени Горшунової.

Квартира, в якій проживає міністр, записана на його дружину Олену Карандєєву і була куплена в 2020 році за 1,9 млн грн — після цієї покупки від 50 тисяч доларів заощаджень подружжя Карандєєвих залишилося лише 4000. Зауважимо, що дані про доходи своєї дружини чиновник видає дозовано. Так, за 2024 рік він вказав 3 місця роботи своєї обраниці, але жодного слова про її доходи. Хоча, наприклад, у декларації за 2019 рік суми стояли – 423 тисячі гривень.

Але, мабуть, найбільш цікавою є декларація за 2016 рік, в якій йдеться про кредити подружжя.

Поручився за професійного зловмисника на 75 тисяч доларів?

У своїй декларації за 2016 рік держсекретар Міністерства культури України Ростислав Карандєєв звітував про два кредити своєї колишньої дружини Алли Мартиненко у 2013-2014 рр., за якими було заплачено близько 100 тисяч гривень. Що цікаво, у декларації за 2015 рік жодного слова про ці кредити у чиновника немає, хоча самі зобов'язання виникли ще у 2013-2014 роках.

У серпні 2015 року Шевченківський районний суд Києва почав розглядати позов “БМ Банку” щодо стягнення тіла кредиту, відсотків та пені за ним на суму 55 216 доларів із боржника та двох його поручителів. За даними аналітичного сервісу YouControl, 6 жовтня 2006 року банк дав кредит якійсь Наталії Іллівній Корецькій у 75 тисяч доларів з двома поручителями, одним з яких зазначений Ростислав Карандєєв, який на той момент тільки почав працювати в Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Невідомо, ким саме припадала майбутньому міністру Наталія Корецька, але явно не чужою людиною, адже ручатися за кредит на 75 тисяч доларів за чужу людину не став би ніхто.

Зауважимо, що хоча Шевченківський райсуд зобов'язав поручителів та боржника повернути 54 592 долари, це рішення стороною, що програла, не було визнано, ймовірно тому в декларації Ростислава Карандєєва немає згадки про цей борг. Згодом на рішення суду було подано апеляцію, а доля самого кредиту достовірно невідома, принаймні ще в 2020 році правонаступник ліквідованого "БМ Банку" в особі фінансової компанії "Флексіс" домагався повернення кредиту та виконання судового рішення.

Але як свідчать відкриті дані з реєстрів, Наталя Іллівна Корецька виступає відповідачем і боржником у 14 різних справах, найбільшим з яких є борг перед якимсь підприємцем із Києва Віктором Дашкевичем. Так, 23 червня 2026 року Печерський районний суд міста Київ зобов'язав Наталю Корецьку повернути кредитору 39 млн 172 тис. 149 грн, у якому лише 10 млн 68 тис. грн становлять основний борг, а все інше — інфляція та 3% річних за кредитом.

Втім, повернути свої гроші кредитору навряд чи вдасться. І це лише одна з 10 інших аналогічних справ. Як повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України, з 24 червня 2015 року Наталія Іллівна Корецька, яка народилася 30 грудня 1968 року, перебуває в розшуку по лінії Печерського управління Національної поліції в місті Києві. Її підозрюють у скоєнні злочинів частини 4 статті 190 КК України "Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах", за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Інакше кажучи, Наталія Корецька, на думку українських правоохоронців, є професійною шахрайкою, яку хочуть притягнути до відповідальності вже 11 років.

І вельми дивним здається, що на момент жовтня 2006 року директор департаменту фізичної культури Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Ростислав Карандєєв виступив одним із двох поручителів за кредитом у “БМ Банку” на 75 тисяч доларів. Чому чиновник погодився виступити поручителем, та ще й на таку чималу суму, якої, судячи з декларацій, у нього не було навіть на посаді міністра культури та інформаційної політики України, залишається загадкою.

Загалом же все частіше стали виявлятися скандали за участю осіб, які нещодавно були на перших ролях в Україні, але нині забуті або емігрували за кордон від звинувачень з боку правоохоронців. Так сталося, наприклад, з колишнім куратором “Великої забудови” Юрієм Голіком .



