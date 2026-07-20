Скандальный экс-куратор Большой стройки Юрий Голик готовится “заработать” на ветеранах и чистит свою репутацию

На фоне международных скандалов, как взрыв бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева в Монако, другой “днепровец”, экс-советник главы Днепропетровской ОВА, куратор “Большой стройки” Юрий Голик продолжает зарабатывать в Украине.

Юрий Голик. Фото портал "Комментарии"

“Комментарии” разбирались, что сейчас известно об одном из самых скандальных украинских чиновников начала президентской каденции Владимира Зеленского.

От куратора "Большой стройки" до политэмигранта под следствием

Родившийся в Луганске в 1977 году Юрий Голик успел попробовать себя в СМИ и рекламе, пока в 2015-м не стал трудиться в Днепропетровской областной государственной администрации вместе с Валентином Резниченко. Вскоре, он уже отвечал за наиболее сложное и “прибыльное” направление — поддержание и развитие инфраструктуры.

В 2019 году его поставили курировать масштабную президентскую программу “Большая стройка” — ремонт и строительство дорог, инфраструктурных объектов — всего на сумму более 100 миллиардов еще “довоенных” гривен. Вскоре вокруг фигуры куратора вспыхнули многочисленные скандалы и обвинения в завышении цен на выполняемые работы, о чем “Комментарии” подробно писали.

В конце концов НАБУ в ходе следствия установило, что подруга губернатора Днепропетровщины Валентина Резниченко, фитнес-тренер Яна одновременно оказалась собственником строительной компании "Стройинвест Инжиниринг" Часть бюджетных средств была, как считает следствие, была похищена путем завышения цен. Юрий Голик даже проходил подозреваемым по этому делу, но, в конце концов, в июне 2024 года куратор "Большой стройки" покинул Украину и выехал предположительно в Австрию.

Почти 2 года после этого Юрий Голик “вел себя тихо”, но теперь ситуация изменилась.

Google под атакой из-за Юрия Голика

Начиная с конца июня 2026-го, некоторые украинские информационные сайты стали сообщать о волне жалоб в Google о якобы нарушении авторских прав на ряд публикаций изданий. Большинство обжалованных материалов связано с журналистскими расследованиями, в которых упоминается Юрий Голик.

Как утверждает один из этих сайтов, “Укррудпром”, под удар попали все статьи, начиная с 2022 года. Такой механизм позволяет быстро исключать страницы из поиска, не оспаривая содержащиеся в них факты по существу.

По данным другого сайта “СтопКор”, ни один из материалов, на которые были поданы жалобы, не содержит заимствованного контента, нарушающего чьи-то права, — все тексты являются оригинальными материалами редакции. И по мнению издания, это может свидетельствовать о попытке массового удаления нежелательного контента под предлогом якобы "защиты авторских прав" — инструмента, который в последнее время все чаще используется для давления на независимые медиа.

В то же время с 2024 года Юрия Голик через своих адвокатов пытается добиться открытия уголовного производства против детективов НАБУ по статье 387 УК Украины “Разглашение данных оперативно-розыскных мероприятий”. Правда Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда раз за разом отказывает в этом.

Но почему спустя 2 года после своего “бегства” из Украины Юрий Голик вдруг озаботился своим имиджем? Вероятно, ответом на этот вопрос является одно из расследований издания “НашіГрошіЛьвів”, вышедшее весной текущего года.

12 миллиардов гривен для ветеранов

В апреле NGLМедиа опубликовало расследование, которое касалось масштабной государственной программы создания пространств для ветеранов. В 2025 году Минветеранов запустило программу строительства новых пространств по единому проекту — одноэтажное здание общей площадью около 1500 кв. м, состоящее из двух блоков: спортзала и отдельного помещения с комнатами для консультаций, психологической поддержки, конференц-залами и небольшим кафе.

На создание 22 таких пространств из бюджета уже выделили 1 млрд 546 млн грн, то есть около 75 млн грн на одно здание, что при планах в 160 таких объектов может обойтись около 12 миллиардов гривен. Причем журналисты отмечают, что лоббирование данной инициативы было настолько мощным, что участок под строительство в Луцке выделили 28 мая 2025 года — за три недели до того, как правительство приняло соответствующее постановление.

Экспертизу адаптированных проектов производили две организации: ООО “УК Экспертиза” и ООО “Нова-Эксперт”, тратя меньше месяца на каждый объект. Торопились и на тендерах — во всех семи проектах в 2025 году в торгах участвовал только один подрядчик, который и получал заказы, а условия тендеров фактически делали невозможным участие других. К примеру, в Кривом Роге требовали подтвердить годовой доход на уровне ожидаемой стоимости контракта (свыше 130 млн грн) — и пройти личный осмотр объекта с подписью заказчика. В Ужгороде кроме обзора добавили необязательные сертификаты качества. При этом компании, в результате получившие подряды, были либо только что созданы, либо с несоизмеримо малым опытом. Подрядчик в Кременчуге имел опыт проведения работ на 2 млн грн, но получил подряд на 132 млн грн.

Строительство семи ветеранских просторов началось летом-осенью 2025 года. Тогда же выяснилось, что в сметах существенно завышена стоимость материалов. В Кременчуге — около 2 млн грн, в Кривом Роге — около 2,6 млн грн, в Ужгороде — более 7 млн. Часть позиций в сметах сформулирована умышленно нечетко, без конкретных характеристик, что делает невозможным сравнение с рыночными ценами.

При этом известно, что разработку документации заказал благотворительный фонд “Песни, рожденные в АТО” у частного предпринимателя из Закарпатья Юрия Эрдели. Но учредитель фонда Владимир Юрченко затруднился объяснить, почему благотворительная организация заказывает строительную документацию для государственной программы. Директор же фонда Юрий Шулика сослался на звонок неких людей из министерства, но подробности также не озвучил.

Как подчеркнули в NGLМедиа, обратиться именно в благотворительный фонд “Песни, рожденные в АТО” побудила фигура его основателя Владимира Юрченко. В бытность Валентина Резниченко он был его заместителем.

При этом куратором данной программы в Министерстве по делам ветеранов является замминистра Виктор Байдачный, который, судя по его официальной биографии на сайте ведомства, с 2018 по 2022-й год трудился в Днепропетровской ОГА. Местом его работы было Управление по вопросам ветеранской политики, которое на тот момент возглавляла Наталья Шулика, чей муж Юрий Шулика является директором благотворительного фонда “Песни, рожденные в АТО”. Последний, кстати, связан и с Юрием Голиком, который в своей время называл фестивали “Песни, рожденные в АТО” одноименного фонда “нашим”. Свою связь с фестивалем Голик подтвердил и журналистам NGLМедиа.

Заметим, что в системе госзакупок Prozorro находятся сотни тендеров и аукционов, касающихся строительства и обустройства ветеранских пространств. К примеру стоимость разработки проектной документации для создания такого пространства может стоить от 1 до 1,5 млн грн, в такую же сумму, а то и дороже обходится капитальный ремонт помещений, отводимых под него. Наконец, остаются еще и их оборудование, на что также выделяются деньги из государственного и местного бюджетов, которые финансируют программу на 40%.

Уголовное дело покровителя и банкротство украинского бизнеса — чем живет Юрий Голик

Заметим, что находящемуся заграницей экс-куратору Большой стройки явно нужны деньги, ведь судя по открытым данным, его бизнес в Украине терпит крах. Так, Голик владел долей в 25% в ООО “Креативная страна” (вид деятельности — консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставной фонд — 1000 гривен), организовавшая ряд коворкингов. На фоне проблем с электроэнергией после ударов РФ, в 2023-м году бизнес продемонстрировал чудеса — почти 39 млн грн. Выручки после 1,8 млн грн в 2022-м, из которых 10,2 млн грн это чистая прибыль. Однако по итогам 2025-го компания не показала своей доходности, а чистая прибыль упала в 20 раз — до 588 тысяч гривен.

Впрочем, ситуация вероятно еще хуже, так ООО “Креативный штат Гуливер” в котором через “Креативную страну” Юрий Голик владеет 10%, и вовсе находится в состоянии банкротства. Один из совладельцев “Гуливера” даже судится с другими учредителями из-за долга перед одной из его компаний в 10,4 млн грн. Вероятно, с этими финансовыми проблемами и связан интерес Голика к созданию ветеранских пространств на миллиарды гривен. Переход от коворкинга для работы фрилансеров, к созданию пространства для ветеранов за миллиарды бюджетных гривен, кажется вполне логичными.

Все это говорит о серьезных финансовых проблемах экс-куратора “Большой стройки”. Даже не верится, что когда-то он в прямом смысле слова ворочал миллиардами. Так, только 1 проект — строительство водопровода в Кривой Рог, инициированное после подрыва Каховской ГЭС на 7,7 млрд грн мог быть завышен на 3 миллиарда. Помимо этого, следствие установило, что участники схемы легализовали товарно-материальные ценности на 187 млн грн и занизили уплату НДС еще на 20,5 млн грн. Одним из ключевых фигурантов назван Юрий Голик, известный как публичный координатор "Большого строительства". Ранее его уже упоминали по делу о разглашении данных досудебного расследования НАБУ.

Но настоящей проблемой Юрия Голика является дело ООО “Будинвест инжиниринг” (вид деятельности – строительство дорог и автострад, уставной фонд – 1 млн 50 тыс. грн). По версии следствия, должностные лица Днепропетровской ОГА в 2022 году передали компании контрактов на строительство и ремонт автодорог на 1,5 млрд грн. Часть этих средств были впоследствии выведены под видом заказа товаров и услуг скорее всего на счета фиктивных компаний.

Подозреваемым по данному делу прямо проходит дважды экс-глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Как говорится в материалах дела, почти за 2 года “Будинвест” произвел выплаты 3,75 млн грн. ООО “Севент консалтинг групп”, когда ее директором был Александр Резниченко, сын губернатора Днепропетровщины. При этом сам Валентин Резниченко является собственником компании, то есть налицо был явный конфликт интересов. С 2024 года в этом деле фигурирует и Юрий Голик и это кроме дела о “сливах” из антикоррупционных органов, что и заставило его покинуть Украину. Заметим, что в последнее время после длительного перерыва в Украине все чаще и чаще в информационном поле появляются тени прежних “небожителей”. Например, Виктор Медведчук, которому якобы помогает Александр Спектор.



