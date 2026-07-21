Экс-глава Минкульта Ростислав Карандеев - от поручительства за сомнительный кредит до схем по выезду за границу

Среди целого ряда предположений и причин, которые могли стоить Михаилу Федорову кресла министра обороны, звучала и провал реформы мобилизации. И свой косвенный вклад в этот процесс могут вносить очень многие люди, например, бывший и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Ростислав Карандеев. Фото портал "Комментарии"

“Комментарии” решили разобраться в фигуре бывшего временного главы Минкульта и оказалось, что в свое время он был связан не только со многими политическими лидерами страны, но и, вероятно, с профессиональными злоумышленниками.

Политика и скандалы — жизнь министра культуры в Украине

Ростислав Владимирович Карандеев, родившийся в Киеве в 1972 году, получив высшее образование по специальности “Физика твердых тел”, в 24 года стал трудиться в пресс-службе КГГА. В течение последующих лет он становился замом глав райгосадминистраций Киева, депутатом Киевгорсовета, учреждал партии и общественные организации. Одна из этих ОО — “Новая Украина”, в 2010 году стала тем самым “Украинским альянсом за реформы” или проще говоря “УДАРом” Виталия Кличко.

В 2006 году Ростислав Карандеев начал трудиться в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта Украины, в которой достиг вершины своей карьеры — поста замминистра. В Министерстве культуры становился замминистра уже дважды — в 2016-2020-м и 2020-2023 гг., более года исполнял обязанности министра.

На посту замминистра он то и дело попадал в скандалы — зарплата в 500 тыс. грн в 2020 году, смена руководства в Национальной музыкальной академии им. Чайковского, работа якобы в интересах киевского застройщика Александра Сусленского, на чьем авто ездил чиновник. Или использование служебного положения, когда он подписал документ о присвоении звания “Заслуженного артиста Украины” Елене Горшуновой, с которой его неоднократно видели вместе. А также в пользовании незадекларированным авто и штрафах за нарушение ПДД, что в итоге привело к тому, что в кресле главы ведомства он закрепиться не сумел.

По 13 тысяч долларов за уклониста и 200 тысяч гривен сбережений — о финансах экс-министра

В конце концов, в апреле 2025 года Ростислав Карандеев стал директором-художественным руководителем Днепровского академического театра оперы и балета. И именно на этом посту он получил уже настоящее подозрение от Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщил 20 июня генпрокурор Руслан Кравченко, речь шла о выезде военнообязанных мужчин под видом членов музыкальной группы на зарубежные гастроли. В результате 8 мужчин не вернулись в Украину. Сделать они это смогли не сразу — сначала в Госпогранслужбе отказали в выезде, и лишь после письма и. о. министра культуры и информационной политики “музыканты” были выпущены на “гастроли”.

По данным же Нацполиции речь идет о 28 уклонистах, заплативших до 13 тысяч долларов за 1 место и еще 16 человек готовились стать “музыкантами”. То есть речь может идти о доходе в 364 тысячи долларов.

Сам Ростислав Карандеев подтвердил СМИ, что ему предъявлено подозрение, но назвал это необоснованным.

Если же посмотреть на декларацию о доходах Ростислава Карандеева, то он живет весьма скромно — в 2024 году его доход составил 1 млн 387 тыс. грн, 201 тыс. грн он хранит в виде наличных. Любопытно, что пользуется он авто MAZDA, записанным на Игоря Горшунова, возможно, мужа той самой оперной певицы Елены Горшуновой.

Квартира, в которой проживает министр, записана на его супругу Елену Карандееву и была куплена в 2020 году за 1,9 млн грн — после этой покупки от 50 тысяч долларов сбережений четы Карандеевых осталось только 4000. Заметим, что данные о доходах своей жены чиновник выдает весьма дозировано. Так, за 2024 год он указал 3 места работы своей избранницы, но ни слова о ее доходах. Хотя, например, в декларации за 2019 год суммы стояли — 423 000 гривен.

Но, пожалуй, наиболее интересна декларация за 2016 год, в которой идет речь о кредитах супружеской четы.

Поручился за профессионального злоумышленника на 75 тысяч долларов?

В своей декларации за 2016 год госсекретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев отчитался о двух кредитах своей прежней супруги Аллы Мартыненко в 2013-2014 гг., по которым были заплачены около 100 тысяч гривен. Что интересно, в декларации за 2015 год ни слова об этих кредитах у чиновника нет, хотя сами обязательства возникли еще в 2013-2014 годах.

В августе 2015 года Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать иск “БМ Банка” по взысканию тела кредита, процентов и пени по нему на сумму 55 216 долларов с должника и двух его поручителей. По данным аналитического сервиса YouControl, 6 октября 2006 года банк дал кредит некоей Наталье Ильиничне Корецкой в 75 тысяч долларов с двумя поручителями, одним из которых указан Ростислав Карандеев, на тот момент только начавший работать в Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Неизвестно, кем именно приходилась будущему министру Наталья Корецкая, но явно не чужим человеком, ведь ручаться за кредит на 75 тысяч долларов за чужого человека не стал бы никто.

Заметим, что хотя Шевченковский райсуд обязал поручителей и должника вернуть 54 592 доллара, это решение проигравшей стороной не было признано, вероятно поэтому в декларации Ростислава Карандеева нет упоминания об этом долге. Впоследствии на решение суда была подана апелляция, а судьба самого кредита достоверно неизвестна, во всяком случае, еще в 2020 году правопреемник ликвидированного “БМ Банка” в лице финансовой компании “Флексис” добивался возврата кредита и исполнение судебного решения.

Но как гласят открытые данные из реестров, Наталья Ильинична Корецкая выступает ответчиком и должником по 14 различным делам, крупнейшим из которых является долг перед неким предпринимателем из Киева Виктором Дашкевичем. Так, 23 июня 2026 года Печерский районный суд города Киев обязал Наталью Корецкую вернуть кредитору 39 млн 172 тыс. 149 грн, в котором лишь 10 млн 68 тыс. грн составляют основной долг, а все остальное — инфляция и 3% годовых по кредиту.

Впрочем, вернуть свои деньги у кредитора вряд ли получится. И это только одно из 10 других аналогичных дел. Как гласит сайт Министерства внутренних дел Украины, с 24 июня 2015 года Наталья Ильинична Корецкая, родившаяся 30 декабря 1968 года, пребывает в розыске по линии Печерского управления Национальной полиции в городе Киеве. Ее подозревают в совершении преступлений части 4 статьи 190 УК Украины “Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах”, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Иначе говоря, Наталья Корецкая по мнению украинских правоохранителей является профессиональной мошенницей, которую хотят привлечь к ответственности уже 11 лет.

И весьма странным кажется, что на момент октябрь 2006 года директор департамента физической культуры Министерства Украины по делам семьи, молодёжи и спорта Ростислав Карандеев, выступил одним из двух поручителей по кредиту в “БМ Банке” на 75 тысяч долларов. Почему чиновник согласился выступить поручителем, да еще и на такую немалую сумму, которой судя по декларациям у него не было даже на посту министра культуры и информационной политики Украины, остается загадкой.

В целом же все чаще стали проявляться скандалы с участием лиц, бывших недавно на первых ролях в Украине, но ныне забытых или эмигрировавших за границу от обвинений со стороны правоохранителей. Так случилось, например, с бывшим куратором “Большой стройки” Юрием Голиком.



