«Жена застукала с любовником» – Балашов опубликовал скрины откровенной переписки с Притулой

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Татьяна Веремеева
Шоумена и политика Сергея Притулу жена якобы застукала с любовником. Об
этом заявляет лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, который опубликовал скриншоты
переписки с Притулой, передает "Фокус".
Балашов показал откровенную переписку с Притулой
Кроме того, Балашов заявляет, что шоумен должен ему 5 млн гривен.
"Ты не забыл, что обещал вернуть 5000000 месяц назад? Я до сих пор жду", —
спросил, согласно опубликованным записям, Балашов у Притулы 12 октября 2019
года.
"Сейчас есть определенные трудности в личной жизни, жена застукала с
любовником, пока не могу отдать деньги", — якобы ответил Притула в тот же день
и заверил Балашова в том, что вернет деньги через месяц.
Согласно опубликованным снимкам, спустя три месяца, в январе 2020 года
Притула попросил у Балашова еще неделю, чтобы вернуть долг. Правда, лидер
партии "5.10" заявляет, что деньги ему до сих пор никто не отдал.
Отметим, 22 апреля Балашов в соцсетях пообещал при посредничестве Притулы
передать ВСУ миллион гривен, однако через полчаса удалил эту публикацию со своей
страницы в Facebook.
В свою очередь, Притула
сообщил, что деньги от Балашов так и не поступили.
Ранее "Комментарии" писали, что Сергей Притула заявил, что руководство
партии "Голос", членом которой он является, следует менять. По его словам,
действиями нардепа Киры Рудик, которая возглавляет партию, недовольны люди в
парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды "Голоса". Эксперты
рассказали в комментарии для нашего издания, о чем свидетельствуют подобные
заявления и каких политических шагов стоит дальше ждать от шоумена.
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