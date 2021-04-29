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«Жена застукала с любовником» – Балашов опубликовал скрины откровенной переписки с Притулой

Геннадий Балашов заявляет, что Сергей Притула уже больше года не возвращает 5 млн грн долга

29 апреля 2021, 21:40
Автор:

Татьяна Веремеева

Шоумена и политика Сергея Притулу жена якобы застукала с любовником. Об этом заявляет лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, который опубликовал скриншоты переписки с Притулой, передает "Фокус".

«Жена застукала с любовником» – Балашов опубликовал скрины откровенной переписки с Притулой

Балашов показал откровенную переписку с Притулой

Кроме того, Балашов заявляет, что шоумен должен ему 5 млн гривен.

"Ты не забыл, что обещал вернуть 5000000 месяц назад? Я до сих пор жду", — спросил, согласно опубликованным записям, Балашов у Притулы 12 октября 2019 года.

"Сейчас есть определенные трудности в личной жизни, жена застукала с любовником, пока не могу отдать деньги", — якобы ответил Притула в тот же день и заверил Балашова в том, что вернет деньги через месяц.

Согласно опубликованным снимкам, спустя три месяца, в январе 2020 года Притула попросил у Балашова еще неделю, чтобы вернуть долг. Правда, лидер партии "5.10" заявляет, что деньги ему до сих пор никто не отдал.

Отметим, 22 апреля Балашов в соцсетях пообещал при посредничестве Притулы передать ВСУ миллион гривен, однако через полчаса удалил эту публикацию со своей страницы в Facebook.

В свою очередь, Притула сообщил, что деньги от Балашов так и не поступили.

Ранее "Комментарии" писали, что Сергей Притула заявил, что руководство партии "Голос", членом которой он является, следует менять. По его словам, действиями нардепа Киры Рудик, которая возглавляет партию, недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды "Голоса". Эксперты рассказали в комментарии для нашего издания, о чем свидетельствуют подобные заявления и каких политических шагов стоит дальше ждать от шоумена.


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Источник: https://focus.ua/ukraine/481467-druzhina-zastukala-z-kohancem-balashov-opublikuvav-skrini-perepiski-iz-prituloyu
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