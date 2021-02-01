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Жена Шария обвинила Нацкорпус в покушении на убийство мужа — СМИ

По мнению Шарий, их семье угрожают, потому что они имеют большое влияние на умы украинцев

сегодня, 14:17
Автор:

Вечканова Елена

Ольга Шарий, жена скандально известного блогера Анатолия Шария, рассказала о гонениях их семьи из Украины и преследовании радикалами. Обо всем этом она заявила в эфире испанской радиостанции Onda Cero. Расшифровку интервью опубликовал инсайдерский Telegram-канал "Карточный офис".

Жена Шария обвинила Нацкорпус в покушении на убийство мужа — СМИ

Ольга Шарий уверена: украинские радикалы хотят смерти её мужа. Фото из открытых источников

По словам Ольги Шарий, их семья ждет уже около полугода, дабы суд Испании, где нынче проживает их семья, запретил представителям радикальных украинских сил въезд в страну.

"С июня нам поступают угрозы жизни моего мужа, и сейчас в моей стране в ютьюбе есть прямые угрозы, когда наци говорят — мы должны поехать в Испанию убить Анатолия, потому что он обладает большим влиянием в моей стране, он политик, блогер, журналист", — рассказала Ольга.

Одновременно с этим Шарий подчеркивает, что "неонаци" (именно так она называет тех, кто якобы высказывает угрозы в адрес её мужа) могут начать охотиться и за многими последователями Анатолия, а не только за ним.


В эфире радиопрограммы также прозвучала информация о том, что некий чиновник из Офиса Президента Украины снимал на камеру возле дома семьи Шарий.

"Мы написали в полицию об угрозах также и этого человека, потому что он — официальный блогер, работающий в офисе президента, он пришел фотографировать мой дом, мой этаж, и опубликовал данные обо мне, о моем сыне, имя моего сына. Имя моего сына никто не знает, а он знает, потому что я была в контакте с украинским консульством здесь, у них есть эта информация", — подчеркнула Шарий.

Вместе с этим в расшифровке интервью можно прочесть, что ведущие, видимо по просьбе Ольги, озвучили в прямом эфире имена тех, кого супруги Шарий подозревают в покушении на жизнь Анатолия. Они являются представителями партии "Национальный корпус".

Стоит отметить, что администраторы Telegram-канала "Карточный офис" обратили внимание на одну стоящую деталь. Упомянутый в испанском радиоэфире ветеран АТО Денис Янтар умер за неделю до митинга у виллы семьи Шарий. Мужчину же обвиняют в участии в этом митинге. 

Также инсайдеры сообщают, что, по всей вероятности, уже на днях представители СБУ могут инициировать экстрадицию Анатолия Шария из Испании, чтобы начать уголовное разбирательство. Насколько эта информация правдива, покажет ближайшая неделя.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что СБУ собирается судить Анатолия Шария за его высказывания про Донбасс и Крым. Представителю "Партии Шария" уже вручили соответствующую повестку.

Также на портале можно узнать, по каким причинам "Партия Шария" может быть запрещена в Украине наравне с коммунистической.


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Источник: https://t.me/office_ua
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comments

Обусуждения

Serg (Kyiv)

сегодня, 15:10

Вообще-то преступление - это называть конкретных людей преступниками, наемными убийцами не то что без решения суда, а даже без открытия следствия и объявления им подозрения. :) Ну, а то, что Шарий имеет "большое влияние" на чьи-то там умы - согласен, недоразвитых умов в стране хватает, а психиатров мало... потому на некоторых еще влияет :)

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