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Наравне с коммунизмом: партия Шария может быть запрещена в Украине

Окружной суд обратился в Минюст с целью проверить и запретить деятельность политической партии Анатолия Шария

сегодня, 18:18
Автор:

Екатерина Белоброва
Наравне с коммунизмом: партия Шария может быть запрещена в Украине

Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности "Партии Шария". Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу самого суда.

Так, причиной такого обращения стало нарушение партийной идеологии закона "о декоммунизации", который осуждает деятельность коммунистических и социалистических символов, убеждений и принципов.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - отмечает пресс-служба окружного суда.

Кроме того истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что блогер и политик Анатолий Шарий охарактеризовал свой электорат в Украине как "наиболее образованный и молодой".



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