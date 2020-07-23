Наравне с коммунизмом: партия Шария может быть запрещена в Украине

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Екатерина Белоброва
Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности "Партии Шария". Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу самого суда.
Так, причиной такого обращения стало нарушение партийной идеологии закона "о декоммунизации", который осуждает деятельность коммунистических и социалистических символов, убеждений и принципов.
"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - отмечает пресс-служба окружного суда.
Кроме того истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.
"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что блогер и политик Анатолий Шарий охарактеризовал свой электорат в Украине как "наиболее образованный и молодой".
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